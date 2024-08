"Nosso desafio é eleger uma bancada forte na Câmara", diz Kleber Rosa

Kleber Rosa realizou convenção partidária nesta sexta-feira, 26 - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O pré-candidato a prefeito de Salvador, Kleber Rosa (PSOL), endossou a projeção do partido em eleger, ao menos quatro vereadores, na Câmara Municipal da capital baiana nas eleições deste ano. Em discurso, o ativista social fez uma comparação entre as Casas Legislativas da cidade e Federal.

“Temos neste ano, o desafio de eleger uma bancada forte na Câmara de Vereadores, de homens e mulheres, aqui em Salvador. [Para termos] o mesmo orgulho que nós temos da nossa bancada federal”, disse o psolista nesta sexta-feira, 26.

As declarações de Rosa foram dadas durante o ato de convenção partidária da sigla, que aconteceu no Centro Cultural da Câmara, no Centro da Cidade. A ação oficializa o seu nome e o da educadora social, Dona Mira, como candidatos a prefeito e vice da cidade.

O postulante ao Palácio Thomé de Souza ainda afirmou que os 15 parlamentares eleitos na Câmara dos Deputados “se agigantam” e fortalecem a luta partidária da sigla.

“A nossa bancada federal é de quinze que se agiganta e coloca aqueles 513 no bolso. Sabe por quê? Porque a gente faz luta com verdade, com coração e convicção”, afirmou.

A expectativa de Rosa é que o Legislativo soteropolitano possa imitar o nacional após o pleito que acontece no dia 6 de outubro. “Esse também é um desafio e eu conclamo a cada um de vocês”, concluiu.