Ex-vice de Kleber Rosa diz que chapa do PSOL “tem a cara de Salvador”

Ronaldo Mansur foi candidato a vice-governador em 2022 junto com Kleber Rosa - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

Vice-de Kleber Rosa na eleição para governador em 2022, o presidente estadual do PSOL, Ronaldo Mansur, afirmou que a chapa do partido para as eleições municipais tem a cara de Salvador.

Kleber será oficializado nesta sexta-feira, 26, em convenção da federação PSOL e Rede Sustentabilidade no Centro Cultural da Câmara de Vereadores (CMS).

Leia também:

>> Kleber Rosa inicia campanha na Igreja de Nossa Senhora do Rosário

>> Kleber Rosa faz projeção sobre ir ao segundo turno: "Virar a eleição"

“A candidatura de Kleber e Dona Mira aqui em Salvador é de fundamental importância. São duas pessoas que têm a cara de Salvador, a cara preta de Salvador, duas pessoas que conhecem a sensibilidade do nosso povo preto pobre de Salvador e que conhecem mais do que ninguém as periferias e os problemas que vive a nossa cidade", afirmou Mansur.

"Foi uma chapa que nós escolhemos que tem a experiência de vida, a experiência e o conhecimento da cidade de Salvador, a Dona Mira, o companheiro Kleber Rosa, ambas pessoas do povão, pessoas da população, e são pessoas que não precisam ter um programa fabricado nas universidades porque eles já são o próprio programa partidário da sua convivência na sociedade, nos bairros periféricos", completou.