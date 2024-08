Federação PSOL/Rede espera ocupar 4 cadeiras na Câmara de Salvador

Laina está confiante em um aumento de vereadores do partido na Câmara Municipal - Foto: Divulgação

A advogada e co-vereadora por Salvador, Laina Crisóstomo (PSOL), comentou sobre suas expectativas para as eleições municipais de 2024. Segundo ela, a chapa psolista terá um número alto de mulheres pretas para representar a cara da capital baiana.

"Nossa chapa terá uma presença muito forte de mulheres negras. Ao contrário do esperado, 30%, vai ter muito mais, porque entendemos que esse é o projeto político que queremos construir", disse Laina, durante a convenção do candidato à prefeitura de Salvador, Kleber Rosa (PSOL), nesta sexta-feira, 26.

Leia também

>> "Não vamos deixar ninguém na mão", diz vice de Kleber Rosa

>> "Temos a tarefa de trazer o povo para a discussão", diz Tâmara Azevedo

Segundo Laina, a Federação PSOL/REDE está buscando alcançar voos maiores e conquistar mais cadeiras na Câmara Municipal de Salvador (CMS). A expectativa é de eleger quatro vereadores.

"Esse é um debate que Kleber tem feito muito fortemente, ele está muito esperançoso, dizendo 'vamos para quatro'. Nós acreditamos e estamos batalhando para isso", revelou a psolista.

A co-vereadora, que integra a Coletiva Pretas, comentou sobre as eleições majoritárias e mostrou confiança na candidatura de Kleber Rosa, já que ela entende que o prefeito Bruno Reis (União) já está com a imagem desgastada.

"É uma candidatura de um homem e uma mulher preta [Dona Mira], para que a gente pense na Salvador que queremos construir. São duas pessoas que vêm do movimento negro, do movimento social, que lutam na rua e na luta por moradia. Acho que é esse o projeto em que acreditamos", afirmou a advogada, que ainda lembrou do caso do 'ACM Negro' nas eleições de 2022.

"Na última eleição, por exemplo, a gente pode pensar no que foi ACM Neto se fingindo de preto. Então, a pauta preta é o que norteia nossos debates. Entendemos que Bruno Reis está com a imagem extremamente desgastada e nós somos verdadeiramente o novo projeto, a nova forma de fazer política com a cara da cidade", apontou.