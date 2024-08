"Não vamos deixar ninguém na mão", diz vice de Kleber Rosa

Com atuação ampla, o PSOL abarca dentro da sua bandeira a defesa dos direitos dos professores - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

A pré-candidata a vice-prefeita de Salvador, Dona Mira (PSOL), garantiu a participação de todos os filiados nas execuções do plano de campanha e de governo da sigla, que é encabeçada pelo ativista Kleber Rosa. Em discurso, a psolista classificou a legenda como “partido de várias bandeiras”.

“É preciso que essas bandeiras sejam juntadas. É isso que nós começamos a fazer desde a pré-candidatura. Não vamos deixar ninguém na mão, tudo que se achegar e mostrar as suas dores, estaremos escutando”, disse a postulante à segunda cadeira nesta sexta-feira, 26.

Leia também

>> Ex-vice de Kleber Rosa diz que chapa do PSOL “tem a cara de Salvador”

>> "Temos a tarefa de trazer o povo para a discussão", diz Tâmara Azevedo

Com atuação ampla, o PSOL abarca dentro da sua bandeira a defesa dos direitos dos professores, que segundo Mira, quue também faz parte da classe, recebem “pouco salário”. Na oportunidade, ela ainda citou o trabalho dos recicladores.

“Nós sabemos o que pena os vendedores ambulantes dessa cidade, [por isso], nós estamos fazendo reuniões com várias categorias desde juventude a educação”, afirmou.

As declarações de Mira foram dadas durante a convenção partidária do PSOL, realizada no Centro Cultural da Câmara Municipal, localizado no Centro da cidade. O ato oficializa o nome de Kleber Rosa e a própria Mira, como candidatos a prefeito e a vice da capital baiana.