Bruno Reis anuncia pré-candidatura à reeleição na segunda-feira | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) confirmou a realização do evento em que deve anunciar publicamente a sua pré-candidatura à reeleição à cadeira do Palácio Thomé de Souza, que será disputada no dia 6 de outubro. O anúncio acontece na segunda-feira, 3, conforme adiantado pelo Portal A TARDE, no Quality Suíte e Hotel São Salvador, no bairro do Stiep.

O evento, que contará com a presença de aliados de Bruno Reis (União Brasil), militância e secretários, também deve sacramentar o nome que ocupará a segunda vaga na chapa majoritária de Reis. A tendência é que o martelo seja batido em torno do nome da atual vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT).

Às vésperas do anúncio, os presidentes estadual e municipal do Republicanos, deputado federal Márcio Marinho e vereador Luiz Carlos, respectivamente, sentaram-se à mesa com Reis e afirmaram que o “deixaria à vontade para escolher a vice”. A sigla, desde o começo das tratativas, tentava emplacar um nome para a vaga, mas teve as chances esgotadas nas últimas semanas.

