Flávio Matos é confirmado candidato a prefeito de Camaçari

ato político contou com presença de deputados federais, estaduais e autoridades públicas - Foto: Divulgação

Overeador Flávio Matos (União Brasil)foi confirmado nesta quarta-feira, 24, como candidato a prefeito de Camaçari durante uma convenção considerada histórica, que reuniu 15 mil pessoas, no Clube Social e Desportivo.

No ato, Flávio Matos agradeceu a forte presença popular e exaltou a união do grupo político da cidade. Não poupou críticas aos adversários e ressaltou que irá trabalhar para não permitir que Camaçari retroceda.

“Vamos construir a maior vitória que Camaçari já viu e expulsar de vez aqueles que não gostam do povo. Vamos dar, mais uma vez, uma lapada na mentira”, afirmou.

Flávio destacou ainda a gestão e a história de vida do prefeito Elinaldo e disse ter plena consciência das expectativas que o povo de Camaçari deposita nele. “Aqui nesse palanque não tem conversa fiada, não tem mentiroso. Tem pessoas honradas e que nunca nos envergonharam, sobretudo em páginas policiais, que estão aí se escondendo na imagem de outras pessoas. Não vamos permitir o retrocesso”, frisou.



O ato político que contou com presença de deputados federais, estaduais e autoridades públicas também homologou o nome da vice-prefeita Professora Angélica (PP). Também participaram os vereadores da base e candidatos à Câmara Municipal nas eleições deste ano.

Emocionado, Elinaldo agradeceu à sua base na cidade e a união do grupo político, que marcou presença de forma expressiva na convenção. O prefeito ainda ressaltou que a campanha de Flávio Matos será bonita e propositiva, mostrando que Camaçari não pode retroceder, e aproveitou para mandar um recado aos adversários: “Política se faz com trabalho, não com conversa”.



“Nosso adversário fala muito, conversa muito. Hoje nós estamos aqui dando uma demonstração de força. Nós vamos vencer a eleição. Eleição não se ganha com conversa, se ganha com trabalho, e esse recado é para nosso adversário. Eleição não se ganha com mentira, se ganha com a verdade. E vou falar para o nosso adversário: eu cheguei, Flávio chegou, Angélica chegou, o deputado federais e estaduais do nosso grupo estão com a gente, Bruno está com a gente, e nós iremos vencer a eleição”, acrescentou o prefeito.

A candidata a vice-prefeita Professora Angélica ressaltou que o grupo político vai construir uma grande vitória em outubro.

“É isso que nós vamos fazer: cuidar de gente. Todos os dias eu digo: o verdadeiro político é aquele que cuida de vidas. E é o que nós estamos fazendo. Eu tenho certeza que essa vitória é nossa, e depende de cada um de nós”, declarou.