Marabá oficializa candidatura à reeleição em Luís Eduardo Magalhães

Convenção partidária da chapa aconteceu na noite de sexta-feira, 26 - Foto: Assessoria Júnior Marabá

O Progressistas oficializou a candidatura à reeleição do prefeito deLuís Eduardo Magalhães, Junior Marabá (PP) e seu candidato a vice, Franklin Willer (União Brasil) na noite de sexta-feira, 26.



Em clima de uma grande festa e muita vibração, apoiadores dos seis partidos coligados lotaram o Território Eventhus com bandeiras e manifestações em apoio a chapa. Junior e Franklinlideram a coligação "A mudança vai continuar", que irá contar com 97 candidaturas para vereador, sendo 16 candidatos pelo Partido Progressistas, 18 pelo União Brasil, 16 pela Federação PSDB-Cidadania, 18 pelo Republicanos, 11 candidatos pelo MDB e 18 pelo Podemos.

Participaram da convenção partidária, diversas lideranças, como o prefeito de Barreiras em 03 mandatos, Tonhão, e o ex-secretário de Governo de Luís Eduardo Magalhães, e pré-candidato a prefeito em Barreiras, Danilo Henrique, além do amigo Luís Gaban. O deputado estadual Antônio Henrique Júnior (PP), também prestigiou o evento.

Antônio Henrique Júnior ressaltou a importância de um segundo mandato para Marabá. "Sabemos o que ele fez e vai continuar fazendo pelo desenvolvimento de Luís Eduardo Magalhães. Vamos juntos continuar trabalhando por Junior Marabá prefeito", declarou. O deputado chamou atenção para a "necessidade da população eleger vereadores alinhados com o prefeito para a aprovação de projetos de interesse da cidade".

Franklin Willer, reconhecido como o melhor secretário de obras do município, responsável por colocar em prática alguns dos projetos mais importantes de infraestrutura na cidade, se comprometeu com Junior Marabá e os munícipes. "Vocês vão ter um vice atuante, um vice que não vai ficar na sombra de ninguém, que vai estar no meio do povo, como deve ser. Vão ter um vice que trabalha", pontuou.

Ao lado do irmão Jader, da primeira-dama Cinthya Borges e dos filhos Davi e Arthur, Junior Marabá agradeceu o apoio da família. "Deus sempre me abençoou colocando as pessoas certas na minha vida, e são elas que me dão força pra continuar essa missão", disse.

Na ocasião, ele ainda falou do trabalho prestado e da defesa do município. "Se hoje colhemos a mudança de uma cidade toda é porque a população lutou. Não podemos baixar a guarda. Vamos trabalhar com garra, vamos lutar pelo que nós conquistamos", concluiu.

Veja