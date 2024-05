Prates diz que confia “em suas articulações” para unir grupo político | A TARDE

Aliados de primeira hora, o PDT baiano se sentiu “traído” após a saída da vereadora e pré-candidata à prefeitura de Lauro de Freitas, Débora Regis, da sigla, para se filiar ao União Brasil, às vésperas do fechamento da janela partidária.

A situação estremeceu a relação entre o presidente estadual da legenda, Félix Mendonça Jr. e o principal responsável pela articulação, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que ameaçou romper aliança em 2026.

Entre a cruz e a espada, o deputado federal Leo Prates já escolheu o lado que ficará no meio dessa briga. Nesta sexta-feira, 26, o parlamentar afirmou que permanecerá junto ao seu primeiro e único grupo político.

“Eu só tive um grupo político na minha vida que é o grupo de Bruno Reis (União Brasil). Eu acho que o PDT é a casa que me acolheu e me deu destaque nacional, o que eu posso dizer é que vou trabalhar para que estejam unidos, inclusive, no projeto de Félix no Senado nacional”, afirmou ao portal A TARDE.

Leia também

>> “Apoiarei Débora Regis em Lauro”, diz Leo Prates sobre ex–pedetista

>> Aliança entre PDT e União Brasil estremece na Bahia; entenda

O parlamentar ainda nutre esperanças de que a aliança continue vigorando nos próximos anos. “Eu vou acreditar sempre na minha capacidade de articulação para que essa aliança seja mantida”.

Eleições

Prates, que também preside o partido em Salvador, ainda falou sobre as articulações da legenda para as corridas eleitorais. Em Salvador, o PDT fechou apoio à reeleição do prefeito Bruno Reis (União Brasil), inclusive, a sigla defende a manutenção de Ana Paula Matos na vaga de vice.

“Nós tomamos a decisão oficial de apoiar a reeleição de Bruno Reis, porque entendemos do trabalho que ele está fazendo e a vitória dele é a vitória do povo de Salvador no nosso entendimento”, iniciou o parlamentar.

E acrescentou: “Em relação à candidatura a vice, o nome da Ana é o nome natural do partido, é uma pessoa que a gente tem uma excelente relação, uma pessoa que representa bem o partido, porém que dependeria de uma vontade do prefeito Bruno Reis e dos partidos coligados. Eu acho que a decisão está nas mãos do prefeito Bruno”.

Em Vitória da Conquista, onde o União Brasil defende à reeleição da prefeita Sheila Lemos, o PDT defende o nome do secretário municipal da Saúde, Vinícius de Brito Rodrigues. O mesmo movimento se repete em Feira de Santana, no entanto, Prates não adiantou os nomes.

“Em relação aos interiores, nós temos crescido bastante com candidaturas pujantes a prefeito e a vice-prefeito. Em Vitória da Conquista, nós estamos lutando lá com Vinícius para ser o vice-prefeito. Estamos lutando pela vice de Zé Ronaldo. Então, eu acho que o conjunto partidário tem sido bem conduzido pelo presidente Félix. Além do que, nós estamos com candidaturas em diversos municípios, como por exemplo em Itamaraju", concluiu.