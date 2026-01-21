Eleições: TSE vai gastar R$ 2 milhões com caixas de papelão

Urnas eletrônicas no dia de votação - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai gastar quase R$ 2,2 milhões, em caixas de papelão, para transportar as urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de outubro.

A Corte Eleitoral abriu a licitação na terça-feira, 20. A previsão é a de comprar 12.850 caixas, com valor unitário de R$ 170,73, de acordo com documentos obtidos pela coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles.

Segundo o TSE, a compra é necessária porque é preciso repor as embalagens de alguns modelos de urna, sob o risco de dano aos equipamentos devido ao manuseio inadequado.

Embalagens duráveis: por que o papelão precisa ser específico?

Sobre o preço, o Tribunal diz que a fabricação das caixas para acomodar as urnas “não é trivial” e que elas têm de passar por “testes específicos” para averiguar sua “durabilidade, resistência ao manuseio e capacidade de proteção”.

“Apesar de as embalagens serem feitas de papelão, são consideradas itens duráveis. Todavia, diante do reiterado uso das urnas e de sua movimentação, as embalagens são passíveis de avarias, visto que são fabricadas em papelão ondulado e, com o uso, vão se deformando ou rasgando, a ponto de impossibilitar sua reutilização”, informou a Corte.