Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES

Eleições: TSE vai gastar R$ 2 milhões com caixas de papelão

Licitação para aquisição de caixas de papelão foi aberta na terça-feira, 20

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

21/01/2026 - 8:04 h | Atualizada em 21/01/2026 - 9:07
Urnas eletrônicas no dia de votação
Urnas eletrônicas no dia de votação -

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai gastar quase R$ 2,2 milhões, em caixas de papelão, para transportar as urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de outubro.

A Corte Eleitoral abriu a licitação na terça-feira, 20. A previsão é a de comprar 12.850 caixas, com valor unitário de R$ 170,73, de acordo com documentos obtidos pela coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o TSE, a compra é necessária porque é preciso repor as embalagens de alguns modelos de urna, sob o risco de dano aos equipamentos devido ao manuseio inadequado.

Leia Também:

PCdoB traça meta ousada para eleições de outubro na Bahia
Lavagem do Bonfim vira teste de forças para eleições de outubro
Eleições: Bruno Reis avalia 2026 como “mais acirrado” e fala sobre fé

Embalagens duráveis: por que o papelão precisa ser específico?

Sobre o preço, o Tribunal diz que a fabricação das caixas para acomodar as urnas “não é trivial” e que elas têm de passar por “testes específicos” para averiguar sua “durabilidade, resistência ao manuseio e capacidade de proteção”.

“Apesar de as embalagens serem feitas de papelão, são consideradas itens duráveis. Todavia, diante do reiterado uso das urnas e de sua movimentação, as embalagens são passíveis de avarias, visto que são fabricadas em papelão ondulado e, com o uso, vão se deformando ou rasgando, a ponto de impossibilitar sua reutilização”, informou a Corte.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições 2026 Justiça Eleitoral TSE urnas eletrônicas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Urnas eletrônicas no dia de votação
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Urnas eletrônicas no dia de votação
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Urnas eletrônicas no dia de votação
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Urnas eletrônicas no dia de votação
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

x