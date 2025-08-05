Menu
DISPUTA EM 2026

"Eles ganham na pesquisa e a gente ganha na eleição”, diz Rui Costa

Ministro comentou também que decisão sobre concorrer ao Senado vai ser tomada no início de 2026

Por Redação

05/08/2025 - 16:49 h | Atualizada em 05/08/2025 - 17:00
Rui Costa também comentou que é comparando as entregas que a população decide em quem votar
Rui Costa também comentou que é comparando as entregas que a população decide em quem votar

O ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa, minimizou o resultado de pesquisas eleitorais sobre a disputa pelo governo do estado em 2026. Após um dos levantamentos apresentar um avanço da oposição contra o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o ministro foi enfático.

“É bom que eles continuem ganhando na pesquisa e a gente continue ganhando na eleição. Aí, todo mundo ganha alguma coisa. Tá bem distribuído”, pontuou.

O ministro também comentou que é comparando as entregas que a população decide em quem votar. “A comparação ajuda o povo a decidir sempre o seu voto. Porque sem comparar, fica mais difícil para a população. Eu gosto sempre de comparar e o momento certo de fazer essa comparação é no ano da eleição”, explicou. “Ficar encomendando pesquisa um ano antes da eleição, só tem valor pra quem quer tentar enganar e iludir com a pesquisa”, criticou.

Sobre a possibilidade de ser candidato ao Senado em 2026, junto com Jaques Wagner, Rui reafirmou que a decisão final vai ser tomada no ano que vem. “Coloquei meu nome à disposição para ser candidato a senador, mas em fevereiro ou março, vou sentar com o presidente Lula e com o nosso grupo, vamos discutir as alternativas e aí vou tomar a minha decisão”, afirmou Rui.

