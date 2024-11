Elmar desiste de candidatura e pode ocupar ministério, diz colunista

Candidato à presidência da Câmara, Elmar Nascimento (União) - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

Líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento topou desistir de sua candidatura para apoiar Hugo Motta, do Republicanos, na disputa pelo comando da Casa em 2025.

De acordo com a coluna de Igor Gadelha do portal Metrópoles, a decisão foi tomada por Elmar durante tenso jantar na noite da quarta-feira, 30, na casa do presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, em Brasília, e deve ser anunciada nesta quinta-feira, 31.

Antes disso, Elmar já tinha sido comunicado pela cúpula do União Brasil, durante o almoço, de que o partido havia rifado sua candidatura própria e decidido apoiar Hugo Motta.

Em troca do apoio ao candidato do Republicanos, o União Brasil deve ficar com a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Câmara, e com a segunda vice-presidência da Casa.

O partido também negocia com o Palácio do Planalto a nomeação de Elmar para um ministério no governo Lula. O deputado baiano mira o Ministério da Integração Nacional, que já é da cota do União Brasil.

Para isso, no entanto, Elmar terá de negociar com Davi Alcolumbre (União-AP). O senador é padrinho da indicação do atual ministro da pasta, o ex-governador do Amapá Waldez Goes, que está licenciado do PDT.