Em 5 décadas, Biden é o primeiro presidente a desistir de reeleição

Joe Biden foi pressionado para desistir de reeleição - Foto: Olivier Douliery | AFP

Em meio a uma campanha conturbada e pedidos de desistência do próprio partido Democrata, que faz parte, Joe Biden foi o primeiro presidente dos EUA a desistir de uma corrida para reeleição em mais de 5 décadas. A desistência ocorre após uma semanas de preocupação sobre sua resistência e capacidades mentais do presidente de 81 anos.

Um relatório do conselheiro especial do Departamento de Justiça, Robert Hur, informou que Biden tem memória prejudicada e que sequer lembra de quando foi vice-presidente, e nem de quando seu filho Beau, morreu em 2015, vítima de um câncer cerebral. A informação foi divulgada pela Revista Exame.

O único presidente que decidiu não continuar na corrida para um segundo mandato foi o presidente Lyndon Johnson, em 1968, apesar da decisão de Biden ter ocorrido meses depois na campanha do que o anúncio de Johnson.

O então vice-presidente dos EUA, Lyndon Johnson, presta o juramento que o oficializou presidente após o assassinato de John F. Kennedy em novembro de 1963 | Foto: Biblioteca John F. Kennedy | AFP

Em 1968, a popularidade de Johson estava em queda por causa das mortes de soldados americanos no Vietnã e entre a direita devido as derrotas militares naquele país e dos protestos da campanha militar. Assim, Johnson enfrentou o Partido Democrata, com o pacificista Eugene McCarthy, nas primárias, e quase foi derrotado no estado de New Hampshire. Com isso, por causa da baixa popularidade e problemas de saúde, foi convencido a retirar sua candidatura. Cinco anos depois, ele morreu por problemas cardíacos.

A campanha em que Joe Biden estava inserido foi marcada por momentos conturbados como a tentativa de assassinato do candidato a presidência, Donald Trump. O candidato, de 78 anos, foi ferido após tiros serem disparados contra ele durante um comício em Butler, no estado da Pensilvânia. O atirador Thomas Crooks, de 20 anos, foi morto logo após ter desferido os disparos contra Trump.