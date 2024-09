Em ano eleitoral, Lula concede férias a três ministros

Ministro se afastará das funções no dia 23 de setembro - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

Em ano eleitoral, o presidente Lula (PT) autorizou as férias de mais um ministro do governo, o contemplado da vez foi o ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA). O despacho foi publicado nesta terça-feira, 17, no Diário Oficial da União (DOU), e vale para o período entre 23 de setembro a 4 de outubro.

Além de Fufuca, outro ministro que entrou de férias foi o da Educação, Camilo Santana, que se afastará das atividades no mesmo período. O chefe do Ministério da Educação anunciou que sairia de recesso para ajudar nas eleições municipais no estado do Ceará.

O mesmo acontece com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), que se ausentou da partir no dia 13 de setembro, e só retorna ao cargo no dia 4 de outubro. Neste período, ele se dedicará à campanha em São Bernardo do Campo (SP).

O primeiro turno das eleições está marcado para 6 de outubro em 5.569 municípios brasileiros. Caso necessário, o segundo turno deve ocorrer no dia 27 do mesmo mês. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), há mais de 155 mil eleitores aptos a votar nas eleições municipais.