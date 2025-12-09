Menu
HOMENAGEM

Em Brasília, Jerônimo recebe uma das maiores honrarias do Brasil

Governador passa a integrar um seleto grupo de autoridades reconhecidas pela contribuição institucional ao país

Redação

Por Redação

09/12/2025 - 21:56 h
Jerônimo Rodrigues recebeu a condecoração na presença de autoridades dos três Poderes.
Jerônimo Rodrigues recebeu a condecoração na presença de autoridades dos três Poderes. -

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi homenageado nesta terça-feira, 9, com a medalha da Ordem do Mérito do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em cerimônia realizada no Salão Negro do MJSP, em Brasília.

A honraria, instituída pelo Decreto nº 11.089/2022, é uma das principais concedidas pela pasta e reconhece autoridades e personalidades que contribuíram significativamente para o fortalecimento das políticas públicas no país. A admissão ou promoção na Ordem ocorre por ato do Presidente da República.

Jerônimo Rodrigues recebeu a condecoração na presença de autoridades dos três Poderes, representantes da segurança pública e convidados. Ao ser agraciado, o governador destacou o simbolismo da homenagem e reafirmou o compromisso da Bahia com políticas integradas de proteção social, cidadania e segurança.

“Ser agraciado com esta homenagem reforça a seriedade do trabalho que realizamos no Estado. Levo ao povo baiano essa mensagem de esperança: nós vamos continuar avançando. Nosso compromisso é diário, com uma polícia firme, qualificada e em parceria com a sociedade”, afirmou o governador.

Cerimônia realizada no Salão Negro do MJSP, em Brasília,nesta terça-feira, 9.
Cerimônia realizada no Salão Negro do MJSP, em Brasília,nesta terça-feira, 9. | Foto: Eduardo Aiache / GOVBA

Durante o evento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ressaltou o papel estratégico das instituições e das lideranças homenageadas, destacando que as diferentes contribuições fortalecem o conjunto de políticas públicas desenvolvidas pelo MJSP e ampliam a proteção social em âmbito nacional.

A honraria é composta por quatro graus — Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador e Cavaleiro — destinados a chefes de Estado, ministros, governadores, autoridades do Judiciário, servidores públicos, oficiais das Forças Armadas e personalidades de destaque nacional.

Com a condecoração, Jerônimo Rodrigues passa a integrar um seleto grupo de autoridades reconhecidas pela contribuição institucional ao país e pelo comprometimento com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social, à cidadania e à segurança pública.

Jerônimo Rodrigues ministério da justiça Ordem do Mérito políticas públicas segurança pública

