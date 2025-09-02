Em dia de votação do Executivo, ALBA reforça segurança

ALBA - Foto: VannerCasaes | AgênciaALBA

Em dia de votação do Executivo, a segurança da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) foi reforçada na tarde desta terça-feira, 2.

Na pauta do dia, a Casa Legislativa colocou em votação os seguintes projetos:

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Revisão das normas do Programa Bahia Investe, Empresa Baiana de Ativos S.A;

Estruturação da Polícia Civil e Militar;

Reajuste dos fazendários;

Remissão de multas e débitos tributários do IPVA

A movimentação no Legislativo baiano acontece em meio a intensa presença dos servidores do Judiciário, que pressionam para aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV).

Outro projeto apreciado trata sobre a criação de cargos comissionados no terceiro Poder baiano, e foi relatado pela deputada Fabíola Mansur (PSB), após envio da proposição pela presidente Cynthia Maria Pina Resende.

Na ocasião, a relatora opinou pela aprovação do projeto. Em votação, maioria dos parlamentares aprovaram o parecer relatado pela socialista. Posteriormente, a medida foi aprovada pelo Legislativo.