HOME > POLÍTICA
LEGISLATIVO

Em dia de votação do Executivo, ALBA reforça segurança

Veja projetos que foram postos em votação

Redação

Por Redação

02/09/2025 - 17:34 h | Atualizada em 02/09/2025 - 17:54
ALBA
ALBA -

Em dia de votação do Executivo, a segurança da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) foi reforçada na tarde desta terça-feira, 2.

Na pauta do dia, a Casa Legislativa colocou em votação os seguintes projetos:

  • Revisão das normas do Programa Bahia Investe, Empresa Baiana de Ativos S.A;
  • Estruturação da Polícia Civil e Militar;
  • Reajuste dos fazendários;
  • Remissão de multas e débitos tributários do IPVA e taxa de licenciamento anual.

A movimentação no Legislativo baiano acontece em meio a intensa presença dos servidores do Judiciário, que pressionam para aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV).

Outro projeto apreciado trata sobre a criação de cargos comissionados no terceiro Poder baiano, e foi relatado pela deputada Fabíola Mansur (PSB), após envio da proposição pela presidente Cynthia Maria Pina Resende.

Na ocasião, a relatora opinou pela aprovação do projeto. Em votação, maioria dos parlamentares aprovaram o parecer relatado pela socialista. Posteriormente, a medida foi aprovada pelo Legislativo.

