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POLÍTICA

Em evento na Bahia, Rui Costa se declara a Wagner e Jerônimo

Ex-governador do estado vai disputar as eleições ao Senado em outubro deste ano

Cássio Moreira e Yuri Abreu

Por Cássio Moreira e Yuri Abreu

02/04/2026 - 11:45 h | Atualizada em 02/04/2026 - 11:56

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Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal
Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal -

O agora ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, se declarou ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e ao senador Jaques Wagner (PT-BA), na sua última agenda à frente da pasta antes de disputar as eleições ao Senado, em outubro.

Durante agenda em Salvador nesta quinta-feira, 2, ao lado do presidente Lula (PT), em visita às obras do VLT do Subúrbio, na Cidade Baixa, Rui Costa afirmou que, apesar dos diferentes perfis, ele, Jerônimo e Wagner têm contribuído para melhorar a Bahia.

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Cada um tem seu estilo, tem sua forma, é da natureza humana. Um time se faz com pessoas diferentes. O goleiro tem que ser diferente do centroavante, o meio de campo tem que ser diferente do lateral, nem todo mundo é igual
Rui Costa

"É a soma da diferença que nos faz mais fortes. E esse cara aqui [Jaques Wagner] começou tudo, nós tocamos, esse jovem aqui [Jerônimo Rodrigues] está correndo a Bahia. Ela fez em quatro anos mais do que eu e Wagner", disse Rui Costa.

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Tags:

eleições 2026 JAQUES WAGNER Jerônimo Rodrigues Rui Costa

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