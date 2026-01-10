Em metáfora sobre ondas, Lula pede união entre esquerda e direita

- Foto: Reprodução/Instagram

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez uma metáfora falando sobre ondas, para pedir o fim de do preconceito entre esquerda e direita. No vídeo, publicado pela primeira-dama Janja da Silva, o petista refletiu sobre a polarização.

Nas imagens, o chefe do Executivo nacional aparece ao lado da esposa, caminhando na praia da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, quando duas ondas de diferentes direções se encontram.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Essa é uma demonstração extraordinária até para acabar com o preconceito entre esquerda e direita. Aqui, a onda que vem da direita se junta com a onda que vem da esquerda e constrói o mar”, comparou o petista.

Recarregando as energias

O casal passou cerca de uma na praia carioca, aproveitando o recesso de ano novo. Lula voltou às atividades na última quarta-feira, 7. Na legenda da publicação, Janja disse que a viagem aconteceu como forma de recarregar as energias.

“Temos muito trabalho pela frente. Com disposição, diálogo e Brasil no coração, seguiremos juntos, cuidando do nosso país”, escreveu a primeira-dama.