POLÍTICA
FIM DO PRECONCEITO

Em metáfora sobre ondas, Lula pede união entre esquerda e direita

Presidente pediu o fim do preconceito durante passeio nas férias

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

10/01/2026 - 20:40 h
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez uma metáfora falando sobre ondas, para pedir o fim de do preconceito entre esquerda e direita. No vídeo, publicado pela primeira-dama Janja da Silva, o petista refletiu sobre a polarização.

Nas imagens, o chefe do Executivo nacional aparece ao lado da esposa, caminhando na praia da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, quando duas ondas de diferentes direções se encontram.

“Essa é uma demonstração extraordinária até para acabar com o preconceito entre esquerda e direita. Aqui, a onda que vem da direita se junta com a onda que vem da esquerda e constrói o mar”, comparou o petista.

Recarregando as energias

Lula nomeia número 2 na Justiça e avalia substituto de Lewandowski
Lula escala 'exército' de ministros para disputar eleições; veja a lista
Lula comemora aprovação de acordo econômico histórico

O casal passou cerca de uma na praia carioca, aproveitando o recesso de ano novo. Lula voltou às atividades na última quarta-feira, 7. Na legenda da publicação, Janja disse que a viagem aconteceu como forma de recarregar as energias.

“Temos muito trabalho pela frente. Com disposição, diálogo e Brasil no coração, seguiremos juntos, cuidando do nosso país”, escreveu a primeira-dama.

