FIM DO PRECONCEITO
Em metáfora sobre ondas, Lula pede união entre esquerda e direita
Presidente pediu o fim do preconceito durante passeio nas férias
Por Luiza Nascimento
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez uma metáfora falando sobre ondas, para pedir o fim de do preconceito entre esquerda e direita. No vídeo, publicado pela primeira-dama Janja da Silva, o petista refletiu sobre a polarização.
Nas imagens, o chefe do Executivo nacional aparece ao lado da esposa, caminhando na praia da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, quando duas ondas de diferentes direções se encontram.
“Essa é uma demonstração extraordinária até para acabar com o preconceito entre esquerda e direita. Aqui, a onda que vem da direita se junta com a onda que vem da esquerda e constrói o mar”, comparou o petista.
Recarregando as energias
Leia Também:
O casal passou cerca de uma na praia carioca, aproveitando o recesso de ano novo. Lula voltou às atividades na última quarta-feira, 7. Na legenda da publicação, Janja disse que a viagem aconteceu como forma de recarregar as energias.
“Temos muito trabalho pela frente. Com disposição, diálogo e Brasil no coração, seguiremos juntos, cuidando do nosso país”, escreveu a primeira-dama.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes