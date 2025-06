Engarrafamento? Jerônimo explica polêmica das cancelas da BR-324

Cabine de pedágio da BR-324 - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

É comum que durante os feriados do São João e São Pedro, celebrados nos dias 23, 24, e 29 de junho, respectivamente, o movimento nas rodovias baianas se intensifique, resultando em longos congestionamentos.

Uma das vias que mais recebe veículos neste período é a BR-324, principal ligação da capital baiana com cidades do interior. A expectativa é de que quase 2 mil automóveis passem pela rodovia, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Nesse sentido, alguns parlamentares vêm defendendo a abertura das cancelas das cabines de pedágio na estrada para evitar o engarrafamento. Em contrapartida, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou sobre o tema em coletiva de imprensa, em Salvador, nesta quarta-feira, 18.

Aos jornalistas, o chefe do Executivo negou a possibilidade e responsabilizou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que administra as vias temporariamente, pela não execução.

“O que a equipe técnica do DNIT me disse, governador: Se a gente abrir as cancelas, imagine que a gente abra duas do canto e mais três, fica uns cinco. Eu terei cinco carros chegando, para depois só ter uma pista. Então não tem jeito, né? O fato não é a cancela”, disse Jerônimo.

Para o governador, a abertura das cancelas na BR-324 não resolverá o congestionamento no local.

“Se abrir as cancelas, eu só vou modificar o lugar do engarrafamento. Eu vou tirar de antes da cancela e jogar para depois da cancela, inclusive, com mais risco de acidentes. Eu sei que a ida tem dias e horários ruins, quer dizer, de engarrafamento e a volta, principalmente. Mas, vamos administrar”, disse o Executivo.

Fim de pedágio

Os motoristas que utilizam as BRs-324 e 116 terão um ‘respiro’ a partir da próxima quinta-feira, 15, após o encerramento do contrato da ViaBahia. Com isso, os condutores ficaram livres da taxa de pedágio.

A gratuidade acontece após a troca de administração e segue até a conclusão de um novo processo licitatório para contratação de uma nova empresa para fiscalizar as vias.

Com o fim do acordo, as BRs passam a ser monitoradas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), do governo federal. A autarquia ficará responsável pela recuperação e conservação de todo o trecho.

Movimentação

Com a chegada das festas juninas, as rodovias da Bahia se tornam palco de um intenso aumento no tráfego, exigindo dos motoristas atenção máxima e das autoridades um reforço estratégico na fiscalização. Para garantir a segurança nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na segunda-feira, 16, a Operação Festejos Juninos 2025, que segue até o dia 29, dia de São Pedro.

Essa é uma das operações mais cruciais do ano devido ao aumento do fluxo de veículos que toma conta das vias. Em 2025, a expectativa é que cinco milhões de veículos circulem pelas rodovias baianas entre os dias 19 e 24 de junho.

"Esperamos fluxo intenso e atípico nos sete mil km de rodovias do estado. Com o feriado de Corpus Christi tão próximo aos festejos de São João, teremos um feriadão prolongado que vai intensificar ainda mais o trânsito. Por isso, vamos reforçar o policiamento em toda a Bahia", explica o inspetor da PRF, Fábio Rocha. Durante os seis dias de operação junina em 2024, a PRF registrou 77 acidentes. Destes acidentes, 25 foram graves e 14 pessoas morreram.