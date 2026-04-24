POLÍTICA
Envelhecidos? Idade de candidatos ao Planalto apresenta salto em 2026
Média da idade aumenta com relação ao último pleito
Os 12 pré-candidatos à presidência da República nas eleições de outubro deste ano apresentam uma média de idade maior que os candidatos ao Planalto no pleito de 2022. Os números foram levantados pelo portal A TARDE.
A média de idade dos nomes que estão na pré-disputa presidencial é de 61 anos (60,53). Na eleição de 2022, a média de idade era de 58 anos.
Os mais velhos
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o candidato mais velho da eleição deste ano, com 80 anos. Lula fará 81 anos no dia 27 de outubro, já após um eventual segundo turno da disputa.
Em 2022, o candidato mais velho foi José Maria Eymael, do Democracia Cristã, com 82 anos na época. O político, que foi deputado federal constituinte, tentou o Palácio do Planalto por seis vezes.
Os mais novos
Única mulher na pré-disputa presidencial de 2026, Samara Martins, da Unidade Popular, também é a mais nova da lista no pleito deste ano, com 38 anos. Vice de Leonardo Péricles (UP) em 2022, essa é a primeira em que ela é candidata a presidente.
Leia Também:
Em 2022, o candidato mais jovem foi Leonardo Péricles, então com 41 anos, metade da idade de Eymael, postulante mais velha daquele eleição.
Candidatos em 2026
Até o momento, 12 nomes apresentaram suas pré-candidaturas à presidência da República. São eles:
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT);
- Flávio Bolsonaro (PL);
- Ronaldo Caiado (PSD);
- Aldo Rebelo (DC);
- Renan Santos (Missão);
- Samara Martins (UP);
- Augusto Cury (Avante);
- Cabo Daciolo (Mobiliza);
- Romeu Zema (Novo);
- Herz Dias (PSTU);
- Edmilson Costa (PCB);
- Rui Costa Pimenta (PCO).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes