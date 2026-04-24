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POLÍTICA

Envelhecidos? Idade de candidatos ao Planalto apresenta salto em 2026

Média da idade aumenta com relação ao último pleito

Cássio Moreira
Por

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Lula será o candidato mais velho à presidência em 2026
Lula será o candidato mais velho à presidência em 2026 -

Os 12 pré-candidatos à presidência da República nas eleições de outubro deste ano apresentam uma média de idade maior que os candidatos ao Planalto no pleito de 2022. Os números foram levantados pelo portal A TARDE.

A média de idade dos nomes que estão na pré-disputa presidencial é de 61 anos (60,53). Na eleição de 2022, a média de idade era de 58 anos.

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Os mais velhos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o candidato mais velho da eleição deste ano, com 80 anos. Lula fará 81 anos no dia 27 de outubro, já após um eventual segundo turno da disputa.

Em 2022, o candidato mais velho foi José Maria Eymael, do Democracia Cristã, com 82 anos na época. O político, que foi deputado federal constituinte, tentou o Palácio do Planalto por seis vezes.

Os mais novos

Única mulher na pré-disputa presidencial de 2026, Samara Martins, da Unidade Popular, também é a mais nova da lista no pleito deste ano, com 38 anos. Vice de Leonardo Péricles (UP) em 2022, essa é a primeira em que ela é candidata a presidente.

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Em 2022, o candidato mais jovem foi Leonardo Péricles, então com 41 anos, metade da idade de Eymael, postulante mais velha daquele eleição.

Candidatos em 2026

Até o momento, 12 nomes apresentaram suas pré-candidaturas à presidência da República. São eles:

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT);
  • Flávio Bolsonaro (PL);
  • Ronaldo Caiado (PSD);
  • Aldo Rebelo (DC);
  • Renan Santos (Missão);
  • Samara Martins (UP);
  • Augusto Cury (Avante);
  • Cabo Daciolo (Mobiliza);
  • Romeu Zema (Novo);
  • Herz Dias (PSTU);
  • Edmilson Costa (PCB);
  • Rui Costa Pimenta (PCO).

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eleições Flávio Bolsonaro Lula

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