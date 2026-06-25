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PROVOCAÇÃO

Erika Hilton diz que PL é ameaça às mulheres após fala de Michelle

Para a deputada federal, ex-primeira-dama percebeu isso somente agora

Ane Catarine
Por
A deputada Erika Hilton e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
A deputada Erika Hilton e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro - Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados / Isac Nóbrega/PR

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) afirmou na quarta-feira, 24, que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) estaria percebendo só agora que a “verdadeira ameaça às mulheres” está dentro do próprio partido.

A declaração foi feita após a divulgação de um vídeo em que Michelle afirma ter sido desrespeitada, maltratada e afastada da presidência do PL Mulher pelo enteado, o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

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“O PL Mulher é uma das principais organizações que luta contra os direitos das mulheres e meninas e para excluir mulheres trans, dizendo que somos uma ameaça às mulheres cis. Pelo jeito, Michelle Bolsonaro está vendo que a verdadeira ameaça às mulheres segue sendo seu próprio partido”, afirmou Erika nas redes sociais.

Confira:

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Briga de família

A troca de farpas pública entre Michelle e Flávio foi motivada por um racha político dentro do PL no Ceará, envolvendo alianças para as eleições no estado.

O ponto central da divergência é a aproximação do PL cearense com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), criticada por Michelle. Segundo ela, Ciro já fez ataques duros a Jair Bolsonaro e à família.

Nessa disputa, a ex-primeira-dama defende o apoio do PL ao senador Eduardo Girão (Novo) para o governo do Ceará. Já o grupo ligado a Flávio defende o nome de André Fernandes (PL).

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Tags

Erika Hilton Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro

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