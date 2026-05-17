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COMBATE AO CRIME

Estados sinalizam apoio ao plano do governo Lula contra o crime

Programa prevê R$ 11 bilhões em ações contra organizações criminosas

Redação
Por Redação
Governo apresentou programa na semana passada.
Governo apresentou programa na semana passada. -

Alguns estados brasileiros sinalizaram apoio ao programa Brasil contra o Crime Organizado, lançado pelo governo federal na última semana e que busca ampliar as ações de combate às organizações criminosas no país.

Levantamento feito pelo portal Metrópoles juntos as secretarias de segurança pública dos estados mostra que ao menos sete unidades da federação sinalizaram apoio a proposta, são eles: Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Paraná, Sergipe e Tocantins.

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Já os governos do Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo informaram que ainda não decidiram sobre a adesão por falta de detalhes relacionados a questões operacionais do programa.

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O programa lançado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prevê investimento de R$ 11 bilhões em ações de combate ao crime organizado nos estados. Do total, R$ 1,06 bilhão será de recursos dos cofres da União.

Segundo o ministro da Justiça, Wellington César, os recursos serão liberados conforme a apresentação de projetos pelos entes federativos. Além dos quatro eixos, o valor também poderá ser usado em ações de prevenção ao feminicídio e no âmbito do programa Celular Seguro, que visa combater o roubo de aparelhos.

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brasil contra o crime govrno lula Segurança

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