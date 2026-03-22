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IMPORTUNAÇÃO

“Estímulo”, diz Anielle sobre denúncia da PGR contra Silvio Almeida

Ministra da Igualdade Racial foi vítima de importunação sexual

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/03/2026 - 12:22 h

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Anielle Franco comenta denúncia da PGR contra Silvio Alemeida
Anielle Franco comenta denúncia da PGR contra Silvio Alemeida -

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou na noite de sábado, 21, que a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida por importunação sexual é um “estímulo” para que mulheres não sofram caladas.

“A denúncia é mais uma etapa do reconhecimento da verdade. É também um estímulo para que mulheres que vivem ou viveram episódios de violência não sofram em silêncio e denunciem os agressores”, escreveu na rede social X, antigo Twitter.

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Anielle afirmou ainda que segue confiando na Justiça "para que o país seja livre de violência”.

No sábado, a PGR denunciou Silvio Almeida por importunação sexual contra a ministra. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que as provas reunidas durante a investigação corroboram o relato da vítima.

Entenda o caso

O caso veio a público em 2024, quando denúncias de assédio sexual envolvendo o então ministro foram encaminhadas à Me Too.

Diante da crise, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu Silvio Almeida em setembro daquele ano, classificando como “insustentável” a permanência dele no governo diante da gravidade das acusações.

Em novembro, a Polícia Federal indiciou o ex-ministro por suspeita de importunação sexual envolvendo Anielle Franco e a professora Isabel Rodrigues. No entanto, a denúncia enviada ao STF trata apenas do caso da ministra.

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Anielle Franco PGR Silvio Almeida

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