Estratégia Brasil: governo Lula debate futuro do país em Salvador

Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet - Foto: Washington Costa | MPO

O Ministério do Planejamento e Orçamento, sob administração da ministra Simone Tebet, protagonizou um seminário "Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050", qie discute o futuro do país.

Na ocasião, a secretária nacional de Planejamento, Virgínia de Ângelis Oliveira, mencionou uma “carta de navegação” para o futuro do país, que segundo ela, é capaz de orientar políticas públicas, investimentos e decisões estruturais para os próximos 25 anos.

“Até 2050, em um cenário de aquecimento de 4 °C, se não adotarmos medidas de mitigação e adaptação, podemos perder mais de 3,4 milhões de empregos”, disse.



A titular ainda fez três perguntas aos presentes para ajudar na construção do país, bem como "Que país somos hoje?" "Que país queremos ser em 2050?" e "Como vamos chegar lá".

A iniciativa faz parte de uma série de encontros regionais que estão acontecendo no país a fim de ouvir a sociedade para construção de um plano nacional sobre desenvolvimento sustentável, na redução das desigualdades e na inovação.

Na capital baiana, o evento aconteceu no Auditório do Ministério Público da Bahia (MP-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Na ocasião, os presentes vão debater sobre as oportunidades e propor caminhos para que o Brasil se torne, até 2050, um país mais justo, competitivo e resiliente.

Estratégia Brasil 2025-2050

A Estratégia Brasil 2050 é uma proposta inédita de planejamento público de longo prazo, que busca antecipar tendências, definir metas estruturantes e alinhar políticas públicas às transformações demográficas, sociais e econômicas em curso.

A participação ativa da sociedade é peça-chave nesse processo, contribuindo para garantir que o documento final reflita a diversidade, as vocações e os desafios das diferentes regiões do País.

Além das discussões presenciais, está aberta a consulta pública “Que Brasil queremos nos próximos 25 anos?”, disponível na plataforma Brasil Participativo.