EUA ameaçam usar poderio militar contra o Brasil; governo Lula reage

Secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O governo Donald Trump fez novas ameaças ao Brasil por conta do julgamento de Jair Bolsonaro (PL), que será finalizado nesta semana na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em entrevista na terça-feira, 9, a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que os Estados Unidos não vão medir esforços para condenar supostos ataques à liberdade de expressão no mundo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O jornalista americano Michael Shellenberger perguntou à secretária se o país considerava "tomar medidas adicionais não só por censurar, mas por evitar que candidatos políticos compitam nas eleições".

“Posso te dizer que esta é uma prioridade para nossa administração e que o presidente não está com medo de usar o poderio econômico e militar dos EUA para proteger a liberdade de expressão no mundo”, disse Leavitt.

O governo Lula divulgou uma nota condenando a nova ameaça. "O governo brasileiro repudia a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais", diz a nota do governo federal publicada na noite de ontem.

2 a 0

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), acompanhou o voto de Alexandre de Moraes para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

Com o voto de Dino, o placar para a condenação do ex-mandatário é de 2 a 0, no âmbito da Primeira Turma da Corte, nesta terça-feira, 9. Ainda faltam votar os seguintes ministros: