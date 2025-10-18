Menu
ELEIÇÕES 2026

Ex-comunista pode disputar o Senado em 2026

Ex-deputada federal recebeu convite do PSOL, mas vem sendo cortejada por PT e PSB para o pleito do próximo ano

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

18/10/2025 - 18:00 h
A presidente nacional do PSOL, Talíria Coradi; Manuel Dávila; e a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) - da esquerda à direita
A presidente nacional do PSOL, Talíria Coradi; Manuel Dávila; e a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) - da esquerda à direita

A ex-deputada federal, Manuela D'Ávila, que deixou o PCdoB em novembro de 2024, recebeu um convite do PSOL para se filiar ao partido e concorrer ao Senado, pelo Rio Grande do Sul, nas eleições de 2026.

Ela esteve em Brasília há duas semanas e se reuniu com as lideranças do PSOL, do PSB e do PT, outros dois partidos que vem cortejando a ex-comunista para ingressar nos respectivos quadros.

Com o PT, de acordo com o Estadão, o encontro foi com o presidente nacional do partido, Edinho Silva. Já no PSB ela foi recebida pelo mandatário da sigla, o prefeito do Recife, João Campos. No PSOL, os encontros foram com a presidente do partido, Paula Coradi, e a líder da legenda na Câmara, Talíria Petrone (RJ).

“Convidar Manuela para construir uma candidatura ao Senado com o PSOL é também afirmar que a política precisa voltar a ser movida por sonhos, princípios e compromisso com o bem comum”, afirmou Coradi à publicação.

Leia Também:

Prestes a virar ministro, Boulos tem futuro definido pelo Psol
Presidente do Psol aponta retaliação após ter visto cancelado por Trump
Psol lança chapa para disputa do governo da Bahia em 2026

“Tenho conversado muito com a Manuela e sinto ela cada vez mais próxima do PSOL”, completou a deputada estadual Luciana Genro (PSOL-RS).

Assim como nos demais estados, o Rio Grande do Sul terá duas vagas em disputa ao Senado em 2026. No campo da centro-direita, o PSD deve lançar o governador Eduardo Leite. Entre os aliados do ex-presidente Bolsonaro, os mais cotados são os deputados Marcel Van Hattem (Novo) e Sanderson (PL).

Em grande parte dos Estados, a esquerda deve fazer acordos com partidos de centro-direita para as vagas na Casa Alta, com o objetivo de frear as pretensões de aliados de Bolsonaro. No Nordeste e em outros locais em que a esquerda tenha nomes considerados fortes, o PT e partidos da base aliada, como o PSOL e o PSB, devem lançar candidatos.

x