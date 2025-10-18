ELEIÇÕES 2026
Ex-comunista pode disputar o Senado em 2026
Ex-deputada federal recebeu convite do PSOL, mas vem sendo cortejada por PT e PSB para o pleito do próximo ano
Por Yuri Abreu
A ex-deputada federal, Manuela D'Ávila, que deixou o PCdoB em novembro de 2024, recebeu um convite do PSOL para se filiar ao partido e concorrer ao Senado, pelo Rio Grande do Sul, nas eleições de 2026.
Ela esteve em Brasília há duas semanas e se reuniu com as lideranças do PSOL, do PSB e do PT, outros dois partidos que vem cortejando a ex-comunista para ingressar nos respectivos quadros.
Com o PT, de acordo com o Estadão, o encontro foi com o presidente nacional do partido, Edinho Silva. Já no PSB ela foi recebida pelo mandatário da sigla, o prefeito do Recife, João Campos. No PSOL, os encontros foram com a presidente do partido, Paula Coradi, e a líder da legenda na Câmara, Talíria Petrone (RJ).
“Convidar Manuela para construir uma candidatura ao Senado com o PSOL é também afirmar que a política precisa voltar a ser movida por sonhos, princípios e compromisso com o bem comum”, afirmou Coradi à publicação.
“Tenho conversado muito com a Manuela e sinto ela cada vez mais próxima do PSOL”, completou a deputada estadual Luciana Genro (PSOL-RS).
Assim como nos demais estados, o Rio Grande do Sul terá duas vagas em disputa ao Senado em 2026. No campo da centro-direita, o PSD deve lançar o governador Eduardo Leite. Entre os aliados do ex-presidente Bolsonaro, os mais cotados são os deputados Marcel Van Hattem (Novo) e Sanderson (PL).
Em grande parte dos Estados, a esquerda deve fazer acordos com partidos de centro-direita para as vagas na Casa Alta, com o objetivo de frear as pretensões de aliados de Bolsonaro. No Nordeste e em outros locais em que a esquerda tenha nomes considerados fortes, o PT e partidos da base aliada, como o PSOL e o PSB, devem lançar candidatos.
