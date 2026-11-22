A ex-governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, que comandou o estado nos anos de 2003 a 2006, anunciou na noite deste domingo, 22, o fim do casamento com o também ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) após quase 50 anos de união.

O comunicado sobre a separação foi feito por meio das redes sociais da ex-gestora, sob a justificativa de “diferenças de entendimentos e caminhos que, neste momento, parecem não serem mais os mesmos”. No texto, Rosinha também pediu respeito à privacidade do agora ex-casal e disse que a decisão cabe somente a eles.

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Minha vida pessoal e as razões que envolvem essa decisão dizem respeito exclusivamente a nós e devem ser preservadas. Não cabe a terceiros julgar, especular ou tirar conclusões sobre uma história que só nós conhecemos por inteiro

Neste ano, Garotinho se lançou como candidato a governador, chegando a disputa o primeiro turno com os adversários: Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSB). No entanto, um revés na Justiça Eleitoral anulou os seus votos.

Durante o período de campanha, Rosinha o acompanhou nas agendas, debates e nos demais compromissos de rua. As movimentações do casal foram publicadas nas redes sociais da ex-governadora.

Leia a íntegra do anúncio do fim do casamento de Rosinha e Anthony Garotinho:

"Gostaria de comunicar que meu casamento está chegando ao fim em razão de diferenças de entendimento e caminhos que, neste momento, parecem não serem mais os mesmos.

Minha vida pessoal e as razões que envolvem essa decisão dizem respeito exclusivamente a nós e devem ser preservadas. Não cabe a terceiros julgar, especular ou tirar conclusões sobre uma história que só nós conhecemos por inteiro.

Independentemente de qualquer circunstância, foram quase 50 anos de uma história construída juntos, com momentos de conquistas, desafios e uma trajetória que merece, acima de tudo, respeito.

Peço, portanto, respeito à nossa privacidade, à nossa história e a tudo o que vivemos até aqui.

Com carinho, Rosinha".

Foto: Reprodução | Redes Sociais

TSE decide anular votos de Garotinho

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu anular os votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), que concorreu ao governo do Rio de Janeiro, no último domingo, 4.

Ao todo, foram cinco votos para impor derrota a Garotinho e dois contrários. Sendo assim, a eleição no estado não irá ao segundo turno, abrindo caminhos para vitória de Douglas Ruas (PL) contra Eduardo Paes (PSD).

Tudo começou em setembro quando o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro rejeitou o registro de candidatura de Garotinho ao governo após uma condenação por improbidade administrativa por desvio de R$ 234 milhões.

A punição citada pela Corte equivale aos anos de 2005 e 2006, durante o governo de Rosinha Garotinho, quando o político ocupava a Secretaria de Estado de Governo. A decisão judicial, contudo, só foi liberada em 2018.