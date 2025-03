Ex-prefeita de Juazeiro, Suzana Ramos será julgada em 1ª instância

- Foto: JPSOARES

A ex-prefeita de Juazeiro, Suzana Ramos, perdeu o foro privilegiado e será julgada em 1ª instância no processo que apura suposto crime de responsabilidade durante a sua gestão à frente do município.

A decisão, que foi proferida pelo desembargador Jatahy Júnior, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), determina que o processo que investiga a responsabilidade de Suzana seja submetido à Vara Criminal da Comarca de Juazeiro.

A ex-prefeita, que deixou Juazeiro com dívidas que acabaram resultando na suspensão do Carnaval na cidade e no decreto de estado de calamidade, foi denunciada pelo Ministério Público em novembro de 2023 pela prática do crime previsto no art. 1°, XIV, segunda parte, do Decreto-lei 201/67.