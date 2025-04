TRAMA GOLPISTA Ex-PRF quer acompanhar próprio julgamento no STF Análise do caso está marcada para o próximo dia 22 e 23 deste mês Por Redação 08/04/2025 - 20:42 h

Silvinei Vasques faz parte do "núcleo 2" do inquérito do golpe - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Fechar

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR