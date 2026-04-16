Ex-secretário da Administração é agraciado com a Comenda 2 de Julho

Edelvino Góes recebeu a Comenda 2 de Julho. - Foto: Débora Fernandes | Saeb | GOVBA

O ex-secretário da Administração do Estado, Edelvino Góes, recebeu, nesta quinta-feira, 17, a maior honraria da Assembleia Legislativa da Bahia, a Comenda 2 de Julho. Iniciativa proposta pelo deputado Roberto Carlos, a solenidade reuniu autoridades, ex-colegas de trabalho, familiares e amigos do ex-secretário, no Plenário Orlando Spínola do Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães.

O parlamentar afirmou que Góes imprimiu atuação como gestor público pautada pela responsabilidade, inovação e sensibilidade administrativa. “Destaca-se a sua capacidade de transformar desafios em soluções por onde passou. Na Secretaria da Administração, Edelvino Góes teve papel estratégico na atualização de métodos avançados para o bem da gestão pública”, falou o deputado.

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Em seu discurso, a presidente da Alba, Ivana Bastos, destacou que o ex-secretário exerceu a vida pública com firmeza e equilíbrio. “Edelvino Góes teve a capacidade de entender que a gestão vai além de cuidar da máquina pública. É cuidar das pessoas por meio dela. É fazer com que um trabalhador, uma mãe de família, um jovem, um idoso encontre atendimento”.

A parlamentar frisou ainda que o ex-secretário deixa um legado ligado à inovação, à modernização da gestão pública e à compreensão de que administrar bem é criar caminhos para que o serviço chegue com mais dignidade, mais agilidade e mais respeito aos cidadãos.

O ex-secretário Góes, que deixou a Secretaria da Administração em agosto do ano passado, declarou que a Comenda 2 de Julho não pertence somente a ele, mas a todos que o ajudaram tanto no lado pessoal quanto no âmbito profissional.

"Eu acredito que a minha grande contribuição nestes 12 anos na Saeb foi implantar a cultura inovativa na máquina pública. Quebrar a inércia natural e trazer inovações para esse universo é um estímulo à criatividade dos servidores. Isso me traz a certeza de que eu sou um ser humano melhor a cada dia".

Trajetória

Góes é mestre em Economia pela Ufba. Em 1995, ingressou através de concurso público na Sudene. O ex-gestor do governo baiano teve passagem pelo Ministério da Fazenda e pelo IBGE, onde foi aprovado em novo concurso publico em 2002.

Em 2006 foi cedido ao Tribunal de Justiça da Bahia para exercer a função de chefe de Gabinete do Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária (IPRAJ) – autarquia do Poder Judiciário no Estado da Bahia.

Em 2007, foi cedido ao Governo para assumir o cargo de chefe de Gabinete da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb). Em agosto de 2013, ocupou o cargo de secretário da Administração da Pasta, permanecendo por 12 anos à frente da função, destacando-se como o secretário mais longevo da Bahia. Góes hoje atua no IBGE, em Salvador.