Ex-vereadora define destino de vaso sanitário de gabinete

Ex-vereadora decide doar sanitário - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-vereadora de São Paulo, Janaína Lima (PP), decidiu doar o vaso sanitário removido por ela do seu antigo gabinete na Câmara Municipal. A decisão ocorreu após a polêmica envolvendo a retirada do objeto do local.

Além da privada, Janaína, que não foi reeleita para a atual legislatura, retirou duas pias que estavam instaladas no gabinete, sob alegação de que ela havia colocado os equipamentos com recursos próprios.

Segundo Janaína, seu jurídico lhe orientou que retirasse os objetos. Já a decisão de devolver os itens teria partido da ex-vereadora. Seu gabinete será o ocupado pelo ex-BBB Adrilles Jorge (União Brasil).

“Por orientação do jurídico, equipamentos instalados com recursos próprios foram retirados. No entanto, por uma decisão pessoal, esses equipamentos estão sendo doados agora para a Câmara Municipal decidir o seu melhor destino”, afirmou.