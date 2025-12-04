Exame toxicológico para primeira habilitação volta a ser obrigatório

Exame continua obrigatório para as categorias C, D e E. - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e retomou, nesta quinta-feira, 4, em sessão conjunta, a exigência de exame toxicológico para obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A e B. Para entrar em vigor, a medida deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O veto feito em junho pelo presidente foi derrubado pelos parlamentares na Câmara – com 379 votos a favor e 51 contrários – e no Senado – com 70 votos a favor e 2 contrários.

O exame já é obrigatório para obtenção e para a renovação da CNH nas categorias C, D e E . Com a decisão do Congresso, a medida também será necessária para a primeira habilitação nas classes A e B.

Na época, ao justificar o veto, Lula informou que a exigência contrariava o "interesse público, pois resultaria em aumento de custos para a sociedade e poderia influenciar que mais pessoas optassem por dirigir sem a devida habilitação, o que comprometeria, por consequência, a segurança viária".