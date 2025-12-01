MUDANÇA À VISTA?
Exclusividade de Lula com STF pode chegar ao fim
Insatisfação do Senado com escolha de Lula abriu margem para ressuscitar debate
Por Yuri Abreu
O presidente Lula (PT) pode perder a exclusividade de indicar os nomes para ocupar cargos vagos no Supremo Tribunal Federal (STF). Atualmente, o Supremo tem 11 ministros. Todos eles são indicados apenas pelo presidente da República, cabendo ao Senado sabatinar o escolhido e votar se aprova ou rejeita a indicação.
No entanto, a insatisfação do presidente Davi Alcolumbre (União-AP) com escolha do petista por Jorge Messias reacendeu, na oposição, a discussão por uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que muda o formato das nomeações para a Corte.
Como seria?
Na última segunda-feira, 24, deputados do PL voltaram a discutir o assunto. A ideia dos bolsonaristas, segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, seria aproveitar o texto do ex-deputado Rubens Bueno (Cidadania-PR) em 2011 e que chegou a ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em 2015.
Leia Também:
A PEC divide as indicações ao STF entre seis instituições:
- três indicações seriam do STJ;
- duas da OAB;
- duas da Procuradoria-Geral da República (PGR);
- duas da Presidência da República;
- uma da Câmara;
- uma do Senado.
Mudanças em novas indicações
O texto traz algumas regras novas para as indicações. Por exemplo, o presidente não poderia indicar ao STF um ministro de Estado — o que, se estivesse valendo, inviabilizaria a indicação de Messias por Lula.
Os ministros ainda teriam uma quarentena de três anos entre deixar um cargo ligado ao Executivo e assumir como ministro do STF — o que barraria, por exemplo, indicações como a de Flávio Dino, que era ministro da Justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes