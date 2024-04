Expansão territorial da milícia seria motivação para matar Marielle | A TARDE

A motivação de assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco pode estar ligada à expansão territorial de milícia no Estado, segundo informações já conhecidas até o momento. Investigadores da Polícia Federal (PF) ainda trabalham para definir o motivo do crime.

Neste domingo, 24, a Operação Murder Inc. prendeu três suspeitos do assassinato: Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio de Janeiro, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio logo após a homologação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da delação premiada do ex-policial Ronnie Lessa, preso desde 2019, acusado de ser um dos executores do crime.

Em nota, o Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que "a operação conjunta tem como alvos os autores intelectuais dos crimes de homicídio, de acordo com a investigação" e que "também são apurados os crimes de organização criminosa e obstrução de justiça".