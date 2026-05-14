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APELO

Fabiola Mansur pede exclusão de IA em campanha eleitoral

Sugestão é que recurso seja vetado durante os 45 dias do período

Leonardo Almeida e Rodrigo Tardio
Por Leonardo Almeida e Rodrigo Tardio
| Atualizada em
Mansur expressou esperança de que uma proibição mais ampla possa ser viabilizada para as eleições de 2026
Mansur expressou esperança de que uma proibição mais ampla possa ser viabilizada para as eleições de 2026 -

Durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Camaçari, na manhã desta quinta-feira, 14, a suplente de deputado estadual Fabiola Mansur (PV) fez um forte apelo à imprensa e às autoridades eleitorais sobre os riscos das novas tecnologias no processo democrático.

Mansur defendeu a proibição total do uso de Inteligência Artificial (IA) durante o período oficial de propaganda eleitoral.

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Combate às Fake News

Para Fabíola, a IA tem sido utilizada de forma indiscriminada para "macular honras", tendo como alvo preferencial as mulheres na política. Mansur compartilhou a experiência pessoal como vítima de ataques digitais, reforçando a necessidade de uma postura ética e vigilante da mídia.

"Eu própria já fui vítima recentemente. Entrei com dois processos e fui vitoriosa em ambos. Mas imagine o dano de macular, ofender e humilhar para enganar o eleitor", relatou a deputada.

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Cara a cara

A sugestão de Fabiola Mansur é que a IA seja vetada durante os 45 dias de campanha. O argumento principal não é apenas técnico, mas humanitário e democrático, que é a busca pela autenticidade no contato com o povo.

Para Mansur, o eleitor merece conhecer o "trabalho e as pessoas" sem filtros tecnológicos. A parlamentar defende que o candidato deve estar "pisando no chão onde o eleitor vai", garantindo uma troca olho no olho em tempo real.

Citando a recente postura do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — que impôs restrições rigorosas ao uso de deepfakes e IA nas vésperas do pleito — Mansur expressou esperança de que uma proibição mais ampla possa ser viabilizada para as eleições gerais de 2026.

Habitação

Além do debate tecnológico, a deputada celebrou a agenda administrativa de Lula e do governador Jerônimo Rodrigues no estado. Ela destacou a entrega de novas unidades habitacionais em Camaçari como uma forma direta de garantir direitos fundamentais, ressaltando que o voto consciente é a ferramenta que protege essas conquistas.

"A gente precisa de vocês [da imprensa] para combater as fake news no país inteiro", concluiu, reforçando o papel educativo dos veículos de comunicação frente à desinformação digital.

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Tags

Direitos das Mulheres na Política eleições 2026 fake news Inteligência Artificial Tecnologia e Política Transparência Democrática

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