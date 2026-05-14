Fabiola Mansur pede exclusão de IA em campanha eleitoral

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Mansur expressou esperança de que uma proibição mais ampla possa ser viabilizada para as eleições de 2026 - Foto: Leonardo Almeida ! AG. A TARDE

Durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Camaçari, na manhã desta quinta-feira, 14, a suplente de deputado estadual Fabiola Mansur (PV) fez um forte apelo à imprensa e às autoridades eleitorais sobre os riscos das novas tecnologias no processo democrático.

Mansur defendeu a proibição total do uso de Inteligência Artificial (IA) durante o período oficial de propaganda eleitoral.

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Combate às Fake News

Para Fabíola, a IA tem sido utilizada de forma indiscriminada para "macular honras", tendo como alvo preferencial as mulheres na política. Mansur compartilhou a experiência pessoal como vítima de ataques digitais, reforçando a necessidade de uma postura ética e vigilante da mídia.

"Eu própria já fui vítima recentemente. Entrei com dois processos e fui vitoriosa em ambos. Mas imagine o dano de macular, ofender e humilhar para enganar o eleitor", relatou a deputada.

Cara a cara

A sugestão de Fabiola Mansur é que a IA seja vetada durante os 45 dias de campanha. O argumento principal não é apenas técnico, mas humanitário e democrático, que é a busca pela autenticidade no contato com o povo.

Para Mansur, o eleitor merece conhecer o "trabalho e as pessoas" sem filtros tecnológicos. A parlamentar defende que o candidato deve estar "pisando no chão onde o eleitor vai", garantindo uma troca olho no olho em tempo real.

Citando a recente postura do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — que impôs restrições rigorosas ao uso de deepfakes e IA nas vésperas do pleito — Mansur expressou esperança de que uma proibição mais ampla possa ser viabilizada para as eleições gerais de 2026.

Habitação

Além do debate tecnológico, a deputada celebrou a agenda administrativa de Lula e do governador Jerônimo Rodrigues no estado. Ela destacou a entrega de novas unidades habitacionais em Camaçari como uma forma direta de garantir direitos fundamentais, ressaltando que o voto consciente é a ferramenta que protege essas conquistas.

"A gente precisa de vocês [da imprensa] para combater as fake news no país inteiro", concluiu, reforçando o papel educativo dos veículos de comunicação frente à desinformação digital.