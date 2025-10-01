Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Falsificação de bebidas pode se tornar crime hediondo; entenda

Medida visa combater casos graves de intoxicação e aumentar as penas para falsificação de bebidas alcoólicas

Redação

Por Redação

01/10/2025 - 20:22 h
Tema tem sido objeto de discussão em razão da intoxicação por metanol depois do consumo de bebidas destiladas falsificadas,
Tema tem sido objeto de discussão em razão da intoxicação por metanol depois do consumo de bebidas destiladas falsificadas,

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, anunciou que será votado amanhã o requerimento de urgência para o PL 2307/07, que torna crime hediondo a falsificação de bebidas.

O tema tem sido objeto de discussão em razão da intoxicação por metanol depois do consumo de bebidas destiladas falsificadas, como gin, vodca e whisky.

A situação já provocou de internações graves, perda de visão e até mortes no estado de São Paulo.

Motta também informou que será votado amanhã requerimento de urgência para o Projeto de Lei 2810/25, que aumenta a pena do crime de pedofilia e prevê monitoramento eletrônico dos condenados por crime sexual.

x