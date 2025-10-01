POLÍTICA
Falsificação de bebidas pode se tornar crime hediondo; entenda
Medida visa combater casos graves de intoxicação e aumentar as penas para falsificação de bebidas alcoólicas
Por Redação
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, anunciou que será votado amanhã o requerimento de urgência para o PL 2307/07, que torna crime hediondo a falsificação de bebidas.
O tema tem sido objeto de discussão em razão da intoxicação por metanol depois do consumo de bebidas destiladas falsificadas, como gin, vodca e whisky.
A situação já provocou de internações graves, perda de visão e até mortes no estado de São Paulo.
Leia Também:
Motta também informou que será votado amanhã requerimento de urgência para o Projeto de Lei 2810/25, que aumenta a pena do crime de pedofilia e prevê monitoramento eletrônico dos condenados por crime sexual.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes