Lula chama mudança no IR de "primeiro sinal de justiça tributária"

Lula disse ainda acreditar que o projeto será aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A poucas horas da análise do texto pelo plenário da Câmara dos Deputados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, nesta quarta-feira, 1º, sobre o projeto que prevê a isenção do IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Para ele, a medida é um “primeiro sinal de justiça tributária”.

“Você sabe que é mais fácil aprovar os R$ 5.000 do que tirar um pouco mais de quem ganha muito nesse país. Esse desconto no IR, porque nesse país aqui, quem acompanha sabe que nem reajuste da tabela do IR eles fazem nesse país, então acho que é um primeiro passo extraordinário. É uma conquista muito, muito, muito...é o primeiro sinal de justiça tributária que se faz nesse país”, declarou, em reunião no Palácio do Planalto com políticos de esquerda, representantes de movimentos sociais e dirigentes sindicais.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Lula disse ainda acreditar que o projeto será aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado.

“Estou convencido de que a Câmara vai aprovar. Estou convencido de que o Senado vai aprovar. Estou convencido de que vocês encontraram um outro jeito ou mais um jeito de fazer novas lutas nesse país.”

Pelo texto em análise, contribuintes com renda de até R$ 7.350 continuarão sujeitos às alíquotas progressivas atuais do imposto de renda: 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%.

A mudança na faixa de isenção, se aprovada, deve beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros a partir de 2026.

O presidente também ressaltou que, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, toda política de isenção tributária precisa ter um mecanismo de compensação. Para isso, o governo pretende aumentar a taxação sobre a parcela mais rica da população, de modo a compensar a perda de arrecadação decorrente da medida.