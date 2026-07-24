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DECISÃO

Falta de prestação de contas reprova convênio em Elísio Medrado

Motivo da rejeição foi o descumprimento do objeto pactuado.

Rodrigo Tardio
Por
Plano previa repasse de recursos para manutenção de ações e serviços de Assistência Social
Plano previa repasse de recursos para manutenção de ações e serviços de Assistência Social - Foto: Reprodução

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) desaprovou a prestação de contas de um Plano de Ação, firmado entre a extinta Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (Sedes) e a Prefeitura Municipal de Elísio Medrado.

A decisão foi tomada em sessão ordinária na última quarta-feira, 22. De acordo com o órgão, a rejeição das contas ocorreu devido à ausência total de prestação de informações e ao descumprimento do objeto pactuado.

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Repasse de recursos

O plano previa o repasse de recursos para a manutenção de ações e serviços de Assistência Social Continuada no município durante o exercício de 2011, dentro da estrutura do Sistema Único da Assistência Social (Suas).

A Corte de Contas deixou de imputar débito ou aplicar multas aos gestores responsáveis à época.

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O relator do processo apontou que houve a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, mecanismo legal que impede a aplicação de penalidades em função do tempo decorrido desde o fato.

Cobrança de agilidade

O TCE aprovou a expedição de recomendações à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), pasta que sucedeu a Sedes.

O TCE/BA determinou que a atual gestão adote medidas administrativas para garantir maior celeridade na fiscalização sobre a prestação de contas dos entes recebedores de recursos públicos.

A orientação inclui a cobrança para o saneamento de pendências e o cumprimento rigoroso dos prazos legais para a instauração, conclusão e envio de processos de tomada de contas.

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elisio medrado

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