Festa de Santa Dulce dos Pobres é aberta com missa solene

- Foto: Betto Jr./Secom PMS

A festa em homenagem à primeira santa nascida no Brasil foi aberta em Salvador nesta sexta-feira, 1º, com a realização de uma missa solene no Santuário Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma. Neste ano, os festejos terão como tema “Com Santa Dulce dos Pobres, somos peregrinos de esperança”.

A programação deste ano promete reunir, até 13 de agosto, milhares de fiéis e admiradores da vida e obra do Anjo Bom do Brasil.

O primeiro dia dos festejos também contou com novidades: a Prefeitura, em parceria com as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), entregou a requalificação da Praça Bom Viver, situada dentro do Hospital Santo Antônio, no bairro de Roma. O prefeito também anunciou o projeto para a implantação de um novo memorial dedicado à Santa Dulce, que funcionará no Barbalho.

Praça Bom Viver, situada dentro do Hospital Santo Antônio, no bairro de Roma | Foto: Betto Jr./Secom PMS

“Iniciamos, hoje, os festejos para celebrar a nossa Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira e, para o nosso orgulho, uma santa baiana. Teremos até o dia 13 uma vasta programação com celebrações diárias, procissões, encontros, apresentações musicais, celebrando este momento. Nesse período, vamos receber em nossa cidade milhares de fiéis e peregrinos que virão dos quatro cantos do Brasil. É uma alegria participar da primeira missa desse evento que já se consolidou no país”, declarou Bruno Reis.

O prefeito também anunciou o projeto para a implantação de um novo memorial dedicado à Santa Dulce, que funcionará no Barbalho | Foto: Betto Jr./Secom PMS

O prefeito também falou sobre o novo espaço em celebração ao Anjo Bom do Brasil, que deverá ser implantado em breve. “Já desapropriamos a casa onde Santa Dulce nasceu e morava lá no Barbalho, que será mais um local para cultuar e celebrar a fé. Estamos elaborando o projeto e, junto com as Osid, vamos ter mais um ponto de visitação. Será mais um espaço onde estarão os pertences de Santa Dulce, além de uma série de artigos que possam retratar toda a história dela”.

Programação

A agenda da Festa de Santa Dulce dos Pobres nesta sexta-feira inclui ainda a abertura da quermesse, às 15h, na Praça Irmã Dulce, e o início da Trezena Solene, às 18h, no santuário que leva o nome da santa, no Largo de Roma.

O ponto alto das comemorações será no dia 13, data litúrgica de Santa Dulce, tendo a Alvorada Festiva, às 5h30, e missas às 6h, 7h, 8h30, 10h, 12h e 14h; além de quermesse e show com Padre Antônio Maria, às 16h. O dia dedicado ao Anjo Bom será marcado ainda pela Missa Campal, às 17h, na Praça Irmã Dulce, presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha. Em seguida, haverá a Procissão Luminosa e o encerramento das comemorações com a bênção do Santíssimo Sacramento.

A programação completa pode ser conferida no site www.irmadulce.org.br e nas redes sociais: Instagram e Facebook (@obrasirmadulce e @santuariosantadulce), além do canal do YouTube (Santuário Santa Dulce dos Pobres).

“Essa festa serve para lembrarmos e fazermos memória à Santa Dulce, mas principalmente para nos inspirarmos no exemplo de fé, de esperança, de caridade e por um mundo de paz, de compaixão e de amor ao próximo. É isso que ela nos ensinou e é isso que a gente vem relembrar e praticar com mais vontade”, reforçou a superintendente das Osid, Maria Rita Pontes.

Inspiração

A vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos, ressaltou o exemplo de Santa Dulce como uma inspiração para a transformação da sociedade. A gestora destacou o potencial para o turismo religioso da capital baiana e os investimentos realizados pela administração municipal para projetar a cidade como rota internacional de fé.

“O desejo da Prefeitura e das Osid é que esta celebração cresça a cada ano, com atividades religiosas e culturais. Esperamos ainda mais participação dos peregrinos, dos fiéis, que virão dos quatro cantos da Bahia, do Brasil e até do mundo para celebrar e enaltecer a nossa Santa Dulce dos Pobres. A trezena acontece numa região muito especial da cidade, onde três santos estiveram: Santa Dulce, Santa Madre Teresa e São João Paulo II. Eles estão nos ajudando a levar para o mundo essa história e a conhecerem o nosso Caminho da Fé. Já temos feito conexões com a Polônia e outros países para trazer peregrinos que buscam se fortalecer na fé desses três santos, nas pegadas de amor que eles caminharam juntos”, disse Ana Paula.

