Fim da escala 6x1? Lula faz anúncio envolvendo jornada de trabalho

Lula faz pronunciamento para o Dia do Trabalho - Foto: Reprodução

O presidente Lula declarou, durante pronunciamento em cadeia nacional, nesta quarta-feira, 30, que promoverá o debate do fim da escala 6X1 da jornada de trabalho.

Na mensagem, feita pelo Dia do Trabalho, o presidente aproveitou para criticar as fraudes no INSS com os descontos indevidos na folha de aposentados.

"Enviamos ao Congresso Nacional o Projeto de Lei que zera o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. E quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7 mil também será beneficiado pagando menos do que paga hoje. Agora é assim: quem ganha menos, não paga. E quem ganha muito paga o valor justo", afirmou.

Lula, então, citou a discussão em torno da jornada de trabalho: "A segunda medida é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam seis dias no serviço e têm apenas um dia de descanso".

"A chamada jornada 6 por 1.Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade, para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras", completou.

Lula se manifesta sobre fraude no INSS

O presidente aproveitou a mensagem para declarou que o governo está empenhado para desmontar o esquema de fraude no INSS.

"Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria-Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas, que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia-Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas", disse.