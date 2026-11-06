Flávio Bolsonaro abandona Comissão de Segurança no Senado

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​Após o candidato derrotado, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) abandonar a Comissão de Segurança do Senado Federal, o senador Hamilon Mourão (Republicanos-RS) vai assumir a presidência da Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado Federal, conforme revelado pela Folha de S.Paulo.

​Titular do colegiado desde o início de 2025, o parlamentar fluminense deixou o posto e ausentou-se do país sem encaminhar comunicação oficial à Mesa Diretora do Senado.

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Em razão da omissão burocrática, os canais institucionais da Casa Legislativa ainda mantiveram, por dias, o registro de Flávio Bolsonaro na chefia do grupo de trabalho.

Transferência

​A transferência da liderança transcorreu de forma direta entre os congressistas aliados. De acordo com o próprio Mourão, a tarefa de guiar os trabalhos atendeu a um pedido explícito do antecessor. “Irei assumir a Comissão e fazer uma limpa na pauta”, declarou o senador gaúcho.

​Apesar da sinalização, Mourão não detalhou a estratégia para a apreciação das propostas acumuladas nem confirmou se convocará votações antes do encerramento do período legislativo deste ano.

Agenda oficial

Na agenda oficial do Senado, inclusive, não há previsão de novos encontros agendados para a comissão.

​A transição ocorre após um ano de ritmo reduzido na CSP, que computou apenas 13 reuniões ao longo do período. Durante a gestão, a assiduidade presencial de Flávio Bolsonaro limitou-se a duas sessões do colegiado, registradas nos dias 28 de abril e 1º de setembro.