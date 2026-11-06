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HOME > POLÍTICA

TROCA DE COMANDO

Flávio Bolsonaro abandona Comissão de Segurança no Senado

Troca de liderança ocorre após parlamentar viajar ao exterior sem notificação formal à Casa

Rodrigo Tardio
Por
Durante gestão, assiduidade presencial de Flávio Bolsonaro limitou-se a duas sessões do colegiado
Durante gestão, assiduidade presencial de Flávio Bolsonaro limitou-se a duas sessões do colegiado - Foto: Ricardo Arduengo/AFP
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​Após o candidato derrotado, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) abandonar a Comissão de Segurança do Senado Federal, o senador Hamilon Mourão (Republicanos-RS) vai assumir a presidência da Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado Federal, conforme revelado pela Folha de S.Paulo.

​Titular do colegiado desde o início de 2025, o parlamentar fluminense deixou o posto e ausentou-se do país sem encaminhar comunicação oficial à Mesa Diretora do Senado.

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Em razão da omissão burocrática, os canais institucionais da Casa Legislativa ainda mantiveram, por dias, o registro de Flávio Bolsonaro na chefia do grupo de trabalho.

Transferência

​A transferência da liderança transcorreu de forma direta entre os congressistas aliados. De acordo com o próprio Mourão, a tarefa de guiar os trabalhos atendeu a um pedido explícito do antecessor. “Irei assumir a Comissão e fazer uma limpa na pauta”, declarou o senador gaúcho.

​Apesar da sinalização, Mourão não detalhou a estratégia para a apreciação das propostas acumuladas nem confirmou se convocará votações antes do encerramento do período legislativo deste ano.

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Agenda oficial

Na agenda oficial do Senado, inclusive, não há previsão de novos encontros agendados para a comissão.

​A transição ocorre após um ano de ritmo reduzido na CSP, que computou apenas 13 reuniões ao longo do período. Durante a gestão, a assiduidade presencial de Flávio Bolsonaro limitou-se a duas sessões do colegiado, registradas nos dias 28 de abril e 1º de setembro.

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Tags

Comissão de Segurança Pública Flávio Bolsonaro Senado Federal

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