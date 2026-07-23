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DE OLHO NA CORTE

Flávio Bolsonaro escolhe nome para o STF em caso de vitória

Segundo aliados de Flávio, o nome reúne um dos principais requisitos valorizados pela família

Yuri Abreu
Por
Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Planalto
Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Planalto - Foto: Jefferson Rudy | Agência Senado

Caso seja eleito presidente da República nas eleições de outubro, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já teria seu primeiro nome a indicar para o Supremo Tribunal Federal (STF): o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jorge Oliveira.

Ele é apontado por aliados do liberal por ter um dos principais requisitos valorizados pela família Bolsonaro: a relação de absoluta confiança construída ao longo de décadas com os integrantes da família.

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Pai de Jorge tem serviços prestados a Jair Bolsonaro

Além disso, o pai de Jorge, o policial militar Jorge Luiz de Oliveira, trabalhou por mais de 20 anos como chefe de gabinete de Jair Bolsonaro (PL), quando o hoje ex-presidente da República ainda era deputado federal.

Ministro do TCU, Jorge Oliveira
Ministro do TCU, Jorge Oliveira - Foto: Samuel Figueira/TCU

Anos depois, segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, o próprio Jorge atuou como assessor jurídico e chefe de gabinete do então deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), antes de assumir cargos no governo do ex-presidente.

Novo nome para o TCU também na mira

A eventual nomeação de Jorge para o Supremo permitiria a Flávio indicar um novo ministro do TCU. Para essa vaga, aliados apontam o ex-ministro Wagner Rosário, atual conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP).

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Após a Federação União Progressista, formada pelo PP e pelo União Brasil, ter decidido pela neutralidade na disputa presidencial de 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL) passou a buscar alternativas. Entre as opções estão o Republicanos e o Podemos.

De acordo com o jornalista Pedro Venceslau da CNN Brasil, o Republicanos sinalizou que também deve seguir o caminho da neutralidade, mas ainda mantém conversas abertas com Flávio Bolsonaro, sem encerrar as negociações. O Podemos, por sua vez, também indica que pode adotar posição semelhante.

Segundo a apuração, há uma reclamação no Centrão de que não houve empenho suficiente por parte de Flávio e de seus interlocutores para construir essas alianças com antecedência.

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Tags

Flávio Bolsonaro Jorge Oliveira STF TCU

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