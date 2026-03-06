POLÍTICA
Flávio Bolsonaro passa por duas cirurgias em hospital de Brasília
Pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) tinha alto grau de hipermetropia
Por Yuri Abreu
O pré-candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), passou por duas cirurgias nos olhos, em Brasília, para acabar com o grau de hipermetropia que ele possui e que provocava dificuldade para ele enxergar de perto.
Os procedimentos ocorreram de forma separada, no Hospital Oftalmológico de Brasília. O primeiro olho do senador foi operado na última quarta-feira, 4. A segunda intervenção na manhã de quinta-feira, 5.
Ao colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, Flávio relatou estar bem após as cirurgias e que deve se recuperar dos procedimentos até o fim de semana. A retomada das atividades na próxima semana.
“Pode voltar no dia seguinte, mas ele orientou a ficar três dias recuperando para evitar algum esbarrão. Não usarei mais óculos”, afirmou Flávio Bolsonaro.
O que é a hipermetropia?
Hipermetropia é um problema de visão causado pelo formato do olho. Geralmente, ocorre quando o olho é menor do que o normal ou a córnea é achatada.
Isso cria dificuldades para que o cristalino focalize na retina (a camada sensível à luz na parte posterior do olho) os objetos colocados próximos ao olho. Já a visão à distância é normal. A principal causa da hipermetropia é genética.
Sinais de hipermetropia
As pessoas que sofrem do problema tendem a apresentar as seguintes queixas:
- Vista embaçada e cansada;
- Dor de cabeça;
- Olhos vermelhos e lacrimejantes:
- Sensação de olhos pesados.
