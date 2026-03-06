Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Flávio Bolsonaro passa por duas cirurgias em hospital de Brasília

Pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) tinha alto grau de hipermetropia

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

06/03/2026 - 7:59 h

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) passou por duas cirurgias em Brasília
O pré-candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), passou por duas cirurgias nos olhos, em Brasília, para acabar com o grau de hipermetropia que ele possui e que provocava dificuldade para ele enxergar de perto.

Os procedimentos ocorreram de forma separada, no Hospital Oftalmológico de Brasília. O primeiro olho do senador foi operado na última quarta-feira, 4. A segunda intervenção na manhã de quinta-feira, 5.

Ao colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, Flávio relatou estar bem após as cirurgias e que deve se recuperar dos procedimentos até o fim de semana. A retomada das atividades na próxima semana.

“Pode voltar no dia seguinte, mas ele orientou a ficar três dias recuperando para evitar algum esbarrão. Não usarei mais óculos”, afirmou Flávio Bolsonaro.

O que é a hipermetropia?

Hipermetropia é um problema de visão causado pelo formato do olho. Geralmente, ocorre quando o olho é menor do que o normal ou a córnea é achatada.

Isso cria dificuldades para que o cristalino focalize na retina (a camada sensível à luz na parte posterior do olho) os objetos colocados próximos ao olho. Já a visão à distância é normal. A principal causa da hipermetropia é genética.

Sinais de hipermetropia

As pessoas que sofrem do problema tendem a apresentar as seguintes queixas:

  • Vista embaçada e cansada;
  • Dor de cabeça;
  • Olhos vermelhos e lacrimejantes:
  • Sensação de olhos pesados.

x