Flávio Matos detalha construção de polo tecnológico em Camaçari

Projeto prevê a construção da Faculdade Municipal de Tecnologia e Inovação - Foto: Divulgação

Um projeto ambicioso pode tornar Camaçari em um dos principais centros tecnológicos do Nordeste e do país. Representando bilhões em investimento privado, o projeto chamado Polotech vai capacitar a população local, preparando profissionais para o mercado de trabalho do futuro, promovendo a inclusão tecnológica em diversas áreas, formatando a criação de núcleos de Ciência e Tecnologia e associações empresariais, além de gerar mais de 17 mil empregos diretos e 30 mil indiretos, potencializando também a educação de Camaçari, com 20 mil bolsas de estudos.

O projeto prevê a construção da Faculdade Municipal de Tecnologia e Inovação, que será também um Centro de Treinamento reunindo os melhores profissionais do mercado, com a missão de preparar a população para os novos momentos. Unindo setores de ponta, o Polotech abrigará um ecossistema diversificado de mais de 800 novas empresas que passam a fazer parte de Camaçari, consolidando a cidade como um polo efetivo de inovação.

Entre as novas unidades empresariais, o Polotech levará para Camaçari empresas de Biotecnologia e Tecnologia Farmacêutica; Indústrias de Alta Tecnologia e Componentes Eletrônicos; empresas de Inteligência Artificial; e empresas de Big Data e Soluções de Blockchain. São novas portas abertas para transformar a cidade que além de ter ampla influência na Região Metropolitana, possui uma relação direta com Salvador, por conta dos empregos, serviços e do vetor orla no Litoral Norte.

“O Polotech de Camaçari vai contribuir diretamente para a aceleração econômica da cidade, impulsionando novas iniciativas, além das já previstas, e funcionando como um grande hub de novas profissões e empreendimentos”, pontua Flávio Matos, que disputa o cargo de Prefeito em Camaçari no segundo turno eleitoral que acontece no dia 27 de outubro.

Flávio acredita que a potencialização da educação e a geração de emprego e renda são vias diretas de melhoria também da saúde, tanto física como mental, pautas que vem crescendo em importância não só no Brasil, mas em todo o mundo, sobretudo nas cidades mais populosas.

"Nosso objetivo é claro, de criar uma cidade com oportunidades reais e efetivas para estudantes e profissionais de todas as idades e das mais diversas áreas de atuação e conhecimento, uma vez que ciência e tecnologia são elementos propulsores para uma série de desenvolvimentos econômicos e de infraestrutura urbana e social necessários para a consolidação de um futuro amplamente inclusivo e abundante para todas as pessoas", ressalta Flávio Matos.