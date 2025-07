Flopou: atos em defesa de Bolsonaro têm baixa adesão pelo país

Diego Castro, de azul, à frente da carreata de apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Para ele, um 'sucesso'. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Foi baixa a adesão às manifestações convocadas por lideranças bolsonaristas em defesa da anistia aos denunciados por tentativa de golpe de estado e repúdio contra a operação na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, para colocação de tornozeleira eletrônica.

Em Salvador, um pequeno grupo se concentrou no Jardim de Allah, de onde saiu em carreata rumo ao Farol da Barra. Apesar do número flagrantemente reduzido de apoiadores, o deputado estadual Diego Castro (PL) considerou o ato um sucesso.

"Estamos de volta as ruas para defender a nossa patria, a nossa liberdade e o verdadeiro estado democrático de direito", disse o deputado no seu perfil do Instagram.

Pedido de intervenção

Em Brasília, o ato em defesa do ex-presidente reuniu cerca de 400 pessoas, segundo levantamento feito com base em imagens aéreas. A deputada federal Bia Kicis (PL) e a senadora Damares Alves (Republicanos) discursaram para os apoiadores que exibiam faixas em português e inglês contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e pedindo intervenção dos Estados Unidos no judiciário brasileiro.

Em Belo Horizonte, os manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade, vestindo camisas verdes e amarelas e atacando Alexandre de Moraes e demais componentes da suprema corte. No Espírito Santo, o senador Magno Malta (PL) também convocou os apoiadores de Bolsonaro, mas não houve adesão. O pastor Silas Malafaia convocou manifestação em todas as capitais para o próximo dia 3 de agosto.