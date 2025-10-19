Generais veem erro grave de Augusto Heleno no governo Bolsonaro

General Augusto Heleno foi titular da GSI no governo Bolsonaro - Foto: Carolina Antunes/PR

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Bolsonaro (PL), o general Augusto Heleno cometeu um grave erro ao longo do período que esteve à frente da pasta, segundo aliados do militar.

Aos 77 anos, o ex-ministro foi sentenciado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 21 anos de prisão após condenação por participação na trama golpista.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, ele poderia ter safado da condenação se tivesse entregado o cargo logo após a entrada do Centrão na gestão Jair Bolsonaro, segundo o aliados do militar ouvidos pelo colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Em razão da idade dele, que também é general da reserva, a defesa de Augusto Heleno pretende pedir ao Supremo que ele cumpra a pena em prisão domiciliar.

Em julgamento, Moraes criticou Heleno por manter "agenda golpista no século 21"

No início de setembro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fez duras críticas às ações de Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Jair Bolsonaro, durante uma tentativa de golpe de Estado no Brasil.

“Não é razoável achar normal que um general do Exército, quatro estrelas, e ministro do GSI tenha uma agenda com anotações golpistas, preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições, o Poder Judiciário e se perpetuar no poder. Eu não consigo entender como alguém pode achar normal, em uma democracia, em pleno século 21, uma agenda golpista”, declarou Moraes, durante o terceiro dia do julgamento do ex-presidente Bolsonaro (PL) e de outros sete réus.

O liberal, Heleno e os demais fazem parte do chamado núcleo central do golpe e responderam por crimes como golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.