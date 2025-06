Governador mira o Planalto e promete indulto a Bolsonaro

Zema ao lado do ex-presidente Bolsonaro - Foto: Nelson Almeida | AFP

Apontado como um dos principais aliados de Jair Bolsonaro (PL), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), prometeu conceder indulto ao ex-presidente da República, réu por tentativa de golpe de Estado, caso seja eleito para o Palácio do Planalto no pleito do próximo ano.

Zema reforçou seu desejo em ter Bolsonaro, inelegível até o ano de 2030, como candidato do campo da direita, mas admitiu que colocará seu nome como alternativa, na ausência do seu líder político nas urnas.

Ao justificar a possível decisão, o gestor mineiro usou como exemplo a anistia dada para as pessoas que atuaram na oposição armada à ditadura militar do Brasil, entre 1964 e 1985, chegando a questionar se houve, de fato, um regime autoritário no país.

"Não foram concedidos indultos a assassinos e sequestradores aqui, durante o que eles chamam de ditadura? Agora você não vai conceder?", questionou ao jornal Folha de S. Paulo.

Bolsonaro réu

O ex-presidente Jair Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) na ação que apura uma trama que culminaria em um golpe de Estado, após o resultado das eleições presidenciais de 2022.

Um dos pontos que teria sido discutido pelo grupo golpista, seria a execução do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do seu vice, Geraldo Alckmin (PSB). O ministro Alexandre de Moraes, do STF, hoje relator processo, também era um dos alvos.

O que é indulto?

Indulto é o perdão concedido pelo presidente da República a um determinado grupo de pessoas condenadas, extinguindo as penas e seus efeitos primários.

É vetado o indulto para crimes de tortura, terrorismo, tráfico de entorpecentes e hediondos.