Governo da Bahia anuncia ampliação de ações voltadas ao autismo

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O governador e pré-candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues afirmou neste sábado, 6, durante a plenária do Programa de Governo Participativo (PGP) 2026, em Itaberaba, que o próximo plano de gestão deverá ampliar as políticas públicas voltadas para pessoas com autismo, pessoas com deficiência e seus familiares.

A proposta, segundo o governador, é fortalecer ações relacionadas ao acolhimento, à inclusão social e à rede de cuidados nos municípios baianos, envolvendo o Estado, prefeituras, Apaes e movimentos sociais.

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Inclusão foi destaque durante plenária

Ao abordar o tema durante o encontro, Jerônimo afirmou que as demandas relacionadas ao autismo e à deficiência precisam ocupar espaço permanente na agenda pública.

Segundo ele, as discussões realizadas no Programa de Governo Participativo devem contribuir para transformar reivindicações da população em ações concretas para os próximos anos, especialmente em áreas como saúde, educação, assistência social, diagnóstico e acompanhamento especializado.

“Queremos poder dizer aos pais e às mães de filhos com autismo que eles não estão sozinhos. São temas que muitas vezes ficam escondidos e que ninguém quer enfrentar. Se o Estado não assumir essa responsabilidade, tudo acaba recaindo sobre as famílias”, afirmou.

Participação dos municípios

Durante o evento, o governador também pediu a participação dos representantes municipais na elaboração das propostas voltadas à inclusão social.

De acordo com Jerônimo, o objetivo é ampliar o diálogo com as comunidades para identificar demandas e construir soluções voltadas às diferentes realidades dos territórios baianos.

“Eu quero pedir a esse território, a cada município que vocês representam, que vocês dialoguem para que a gente possa construir um município melhor, uma comunidade melhor”, completou.

Entre os pontos citados pelo governador estão o fortalecimento da rede de cuidado às pessoas com autismo, a ampliação do suporte às famílias e o incentivo a políticas de inclusão social em diferentes áreas.