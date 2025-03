Governo determina e famílias agricultoras vão receber R$ 1.200

Famílias agriculturas da Bahia vão receber R$ 1.200 - Foto: Divulgação | Secom

Famílias agriculturas da Bahia vão começar a receber no próximo dia 18 de março, terça-feira, o pagamento do Seguro Safra. Serão contemplados mais de 214 mil agricultores familiares baianos dos territórios da Região 1, que aderiram ao programa na safra 2023/2024 e sofreram perdas de safra no verão e inverno baianos.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, as mulheres são maioria dos contemplados: 54% do público beneficiado. Cada família receberá R$ 1.200,00, totalizando cerca de R$ 257 milhões em recursos.

"O Garantia-Safra é mais que um apoio financeiro, é a segurança de que o agricultor familiar não ficará desamparado diante da seca ou do excesso de chuvas. É o compromisso de fortalecer quem sustenta a nossa mesa e movimenta a economia local. Aqui na Bahia, somos o maior em adesão e o único Estado a subsidiar 50% dos aportes municipais e das contribuições das famílias agricultoras”, falou o secretário de Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso.

A Região Agrícola 1 corresponde aos Territórios de Identidade Bacia do Paramirim, Bacia do Rio Corrente, Bacia do Rio Grande, Chapada Diamantina, Irecê, Itaparica, Médio Rio de Contas, Piemonte da Diamantina, Piemonte do Paraguassu, Piemonte Norte do Itapicuru, Sertão do São Francisco, Sertão Produtivo, Sudoeste Baiano, Vale do Jiquiriçá e Velho Chico.

Confira o calendário de pagamento:

NIS final 1: 18 de março;

NIS final 2: 19 de março;

NIS final 3: 20 de março;

NIS final 4: 21 de março;

NIS final 5: 24 de março;

NIS final 6: 25 de março;

NIS final 7: 26 de março;

NIS final 8: 27 de março;

NIS final 9: 28 de março;

NIS final 0: 31 de março.