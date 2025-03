Calor intenso! Cidade baiana registra a maior temperatura do Brasil

Cidade baiana registra alta temperatura - Foto: Divulgação

O verão está em sua reta final e, enquanto o seu fim não chega, baianos enfrentam altas temperaturas e uma sensação térmica elevada. Uma das cidades da Bahia que tem sofrido com o calor é Ibotirama, na região do Vale do São Francisco.

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município foi o responsável por registar a maior temperatura do Brasil, nesta quinta-feira, 13. Com 23,6 mil habitantes, a cidade observou os termômetros alcançarem 39,1ºC.

Nesta sexta-feira, 14, a cidade foi a segunda com a maior temperatura do Brasil, com 38,6ºC, um pouco abaixo do registrado ontem.

Além de Ibotirama, nesta quinta, outros municípios baianos aparecem na lista das 30 cidades mais quentes do Brasil, são eles: Barra, com 37.4 ºC; Correntina, com 37.1 ºC; e Barreiras, com 36.7 ºC.