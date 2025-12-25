Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE OLHO NAS ELEIÇÕES

Governo Lula turbina pacote de apelo popular no fim de ano

Ações são vistas como preparação para ano eleitoral; Secom nega

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

25/12/2025 - 8:34 h
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) -

De olho nas eleições, o governo Lula (PT) intensificou as ações e entregas de apelo popular neste segundo semestre. A estratégia é vista como “preparação de terreno” para o ano de 2026, quando o presidente deve concorrer à reeleição.

As principais ações do petista vão desde a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, promessa de campanha de 2022, até a implantação da emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem necessidade de autoescola.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Em 2 anos, Celular Seguro tem quase 200 mil bloqueios
Em ano eleitoral, Lula pretende criar mais um ministério; saiba qual
Lula faz último discurso do ano em rádio e TV nesta quarta-feira

Outras ações exploradas pelo Palácio do Planalto incluem:

  • Fim da escala 6x1: campanha para diminuir a jornada de trabalho sem redução de salário;
  • Crédito imobiliário: ampliação de linhas de financiamento para habitação, com o programa Reforma Casa Brasil;
  • Direitos trabalhistas: retomada de ações voltadas aos trabalhadores por aplicativo.

Outra mudança significativa feita pela administração federal leva em conta o slogan de governo que mudou de “União e Reconstrução” para “Governo do Brasil: do Lado do Povo Brasileiro”, de acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo.

O que diz a Presidência da República

A Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), por sua vez, nega que todos os avanços nas ações populares estejam relacionados com o calendário das eleições, mas sim, com o “tempo de maturação da política pública”.

“O lançamento de políticas públicas implica tempo de maturação técnica, diálogo institucional e construção coletiva com o Congresso Nacional, estados, municípios e a sociedade civil”, diz um trecho da nota.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições 2026 governo Lula Imposto de Renda

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x