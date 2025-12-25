DE OLHO NAS ELEIÇÕES
Governo Lula turbina pacote de apelo popular no fim de ano
Ações são vistas como preparação para ano eleitoral; Secom nega
Por Gabriela Araújo
De olho nas eleições, o governo Lula (PT) intensificou as ações e entregas de apelo popular neste segundo semestre. A estratégia é vista como “preparação de terreno” para o ano de 2026, quando o presidente deve concorrer à reeleição.
As principais ações do petista vão desde a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, promessa de campanha de 2022, até a implantação da emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem necessidade de autoescola.
Outras ações exploradas pelo Palácio do Planalto incluem:
- Fim da escala 6x1: campanha para diminuir a jornada de trabalho sem redução de salário;
- Crédito imobiliário: ampliação de linhas de financiamento para habitação, com o programa Reforma Casa Brasil;
- Direitos trabalhistas: retomada de ações voltadas aos trabalhadores por aplicativo.
Outra mudança significativa feita pela administração federal leva em conta o slogan de governo que mudou de “União e Reconstrução” para “Governo do Brasil: do Lado do Povo Brasileiro”, de acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo.
O que diz a Presidência da República
A Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), por sua vez, nega que todos os avanços nas ações populares estejam relacionados com o calendário das eleições, mas sim, com o “tempo de maturação da política pública”.
“O lançamento de políticas públicas implica tempo de maturação técnica, diálogo institucional e construção coletiva com o Congresso Nacional, estados, municípios e a sociedade civil”, diz um trecho da nota.
